Descontinuado
CID3630/00
Tela de alta definição para vídeo e navegação
Dirija com estilo com o Som automotivo Philips. Graças ao display em cores de 20,3 cm (8 pol) sensível ao toque, uma rota pré-instalada para China e Bluetooth® para streaming de músicas e chamadas, você terá mais curtição em longas distâncias.
Projetado para o Honda Civic
Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as freqüências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.
Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. O DVD+/-R aceita os dois formatos de DVD gravável. Da mesma forma, o DVD+/-RW aceita os dois tipos de discos regraváveis. Devido à sua resolução superior, o SVCD (Super Video CD) reproduz imagens muito mais nítidas do que um VCD. O MPEG4 foi projetado para fornecer imagens com qualidade de DVD (MPEG-2), com taxas de dados mais baixas e arquivos menores. O codec DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que diminui o tamanho de vídeos digitais, mantendo a alta qualidade da imagem.
Críticas