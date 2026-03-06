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        Descontinuado

        Sist. de infoentretenimento para carros

        CID3630/00

        Tela de alta definição para vídeo e navegação

        Dirija com estilo com o Som automotivo Philips. Graças ao display em cores de 20,3 cm (8 pol) sensível ao toque, uma rota pré-instalada para China e Bluetooth® para streaming de músicas e chamadas, você terá mais curtição em longas distâncias.

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        com LCD de alta resolução

        Tela de alta definição para vídeo e navegação

        • Projetado para o Honda Civic

        4 amplificadores integrados de 50W para uma qualidade de som excelente

        4 amplificadores integrados de 50W para uma qualidade de som excelente

        O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos

        O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos

        Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as freqüências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

        Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

        Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

        Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. O DVD+/-R aceita os dois formatos de DVD gravável. Da mesma forma, o DVD+/-RW aceita os dois tipos de discos regraváveis. Devido à sua resolução superior, o SVCD (Super Video CD) reproduz imagens muito mais nítidas do que um VCD. O MPEG4 foi projetado para fornecer imagens com qualidade de DVD (MPEG-2), com taxas de dados mais baixas e arquivos menores. O codec DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que diminui o tamanho de vídeos digitais, mantendo a alta qualidade da imagem.

        Especificações técnicas

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