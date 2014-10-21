Descontinuado
CED780/55
Curta músicas e vídeos ao vivo no carro
O Philips CED780 possui um display de 17,8 cm (7") para a reprodução de vídeos e fotos, proporcionando o máximo entretenimento em seu carro. Curta também filmes e músicas transmitidos de diferentes origens e nunca perca uma chamada, graças ao receptor Bluetooth® integrado.
Tela WVGA sens. toque 17,8 cm (7")
Bluetooth
A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.
Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. O DVD+/-R aceita os dois formatos de DVD gravável. Da mesma forma, o DVD+/-RW aceita os dois tipos de discos regraváveis. Devido à sua resolução superior, o SVCD (Super Video CD) reproduz imagens muito mais nítidas do que um VCD. O MPEG4 foi projetado para fornecer imagens com qualidade de DVD (MPEG-2), com taxas de dados mais baixas e arquivos menores. O codec DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que diminui o tamanho de vídeos digitais, mantendo a alta qualidade da imagem.
3.7
de 5
10
Críticas
alexandrelenz
21/10/2014
Brasil
Excelente custo beneficio
Excelente aparelho com ótimo custo beneficio, fácil instalação, otima qualidade de som, ficando devendo apenas na demora no acesso a câmera de ré.
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Esta avaliação foi feita para CED780 Sistemas de áudio e vídeo para carros
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Revoluh
24/07/2012
Brasil
Excelente
tenho esse aparelho no meu carro e funciona muito bem, montei ele e ganhei com meu fusca uma competição de som. Tenho tbm um pionne, que no meu Polo, esta na mesma qualidade. Ouvi dizer que os componentes internos são do mesmo fabricante é verdade?....
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Cláudio69
18/04/2013
Brasil
Só 1 problema
Só não dou nota máxima, pois ele não possui um modulo de energia, para que quando o carro for ligado ele não reinicie o aparelho. Se ele possuisse algum recurso para isso, ganharia nota maxima, pois é um aparelho extremamente bom e com uma qualidade de imagem diferenciado.
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Antes de comprar este produto, verifique se o kit GPS opcional está disponível para o seu país