ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de controle remoto
  • Fotografia de controle remoto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Estilo de vida do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia de controle remoto
  • Fotografia de controle remoto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Estilo de vida do produto

Descontinuado

Sistemas de áudio e vídeo para carros

CED780/55

3.7

| (10) Críticas

Curta músicas e vídeos ao vivo no carro

O Philips CED780 possui um display de 17,8 cm (7") para a reprodução de vídeos e fotos, proporcionando o máximo entretenimento em seu carro. Curta também filmes e músicas transmitidos de diferentes origens e nunca perca uma chamada, graças ao receptor Bluetooth® integrado.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Curta músicas e vídeos ao vivo no carro

  • Tela WVGA sens. toque 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

Music Zone para pontos de audição ajustáveis

Music Zone para pontos de audição ajustáveis

A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.

Superproteção antichoque para curtir músicas sem parar

Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

Assista a filmes em DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4

Este aparelho Philips é compatível com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no mercado. O DVD+/-R aceita os dois formatos de DVD gravável. Da mesma forma, o DVD+/-RW aceita os dois tipos de discos regraváveis. Devido à sua resolução superior, o SVCD (Super Video CD) reproduz imagens muito mais nítidas do que um VCD. O MPEG4 foi projetado para fornecer imagens com qualidade de DVD (MPEG-2), com taxas de dados mais baixas e arquivos menores. O codec DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG4 que diminui o tamanho de vídeos digitais, mantendo a alta qualidade da imagem.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

10

Críticas

2

21/10/2014

Brasil

Brasil

Excelente custo beneficio

Excelente aparelho com ótimo custo beneficio, fácil instalação, otima qualidade de som, ficando devendo apenas na demora no acesso a câmera de ré.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Sistemas de áudio e vídeo para carros

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Sistemas de áudio e vídeo para carros

24/07/2012

Brasil

Brasil

Excelente

tenho esse aparelho no meu carro e funciona muito bem, montei ele e ganhei com meu fusca uma competição de som. Tenho tbm um pionne, que no meu Polo, esta na mesma qualidade. Ouvi dizer que os componentes internos são do mesmo fabricante é verdade?....

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Sistemas de áudio e vídeo para carros

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Sistemas de áudio e vídeo para carros

18/04/2013

Brasil

Brasil

Só 1 problema

Só não dou nota máxima, pois ele não possui um modulo de energia, para que quando o carro for ligado ele não reinicie o aparelho. Se ele possuisse algum recurso para isso, ganharia nota maxima, pois é um aparelho extremamente bom e com uma qualidade de imagem diferenciado.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Car audio video system

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED780 Car audio video system

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. Antes de comprar este produto, verifique se o kit GPS opcional está disponível para o seu país