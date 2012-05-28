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Descontinuado

Sistemas de áudio e vídeo para carros

CED1700/00

1.9

| (11) Críticas

Viaje na companhia do melhor da imagem e do som

O Philips CED1700 c/ display 17,8 cm (7") WVGA (800x480 pixels) p/ vídeos/fotos proporciona máximo entretenimento no carro. Filmes e músicas transmitidos de diferentes fontes e não perca uma chamada c/ o receptor Bluetooth®.

Ver todos os benefícios

Viaje na companhia do melhor da imagem e do som

  • 17,8 cm (7")

  • Bluetooth

  • DVD

Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional

Modo de câmera para visão traseira: segurança adicional

USB Direct e slots para cartão SD/SDHC para reprodução de músicas e vídeos

USB Direct e slots para cartão SD/SDHC para reprodução de músicas e vídeos

Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas, vídeos e fotos através da conexão USB e dos slots para cartão de memória SDHC.

O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos

O DBB melhora os tons graves usando recursos eletrônicos

Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as freqüências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

1.9

de 5

11

Críticas

28/05/2012

Brasil

Brasil

Muito bom

Ótimo produto, tem algumas falhas se comparado ao seu adversários, como exemplo a função navegação e personalização de menu com sua foto... Não me arrependi da compra, mas ai fica uma dica....

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CED1700 Sistemas de áudio e vídeo para carros

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27/05/2012

Brasil

Brasil

Bom aparelho

é um bom produto, só ficou devendo o gps CEA 100 que é vendido separadamente e eu não consigo encontrar em nenhuma loja da minha cidade.

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22/10/2011

Brasil

Brasil

Design bonito,combinou bem com o painel do meu carro,visor de camera de ré perfeito,facil manuseio

O maior problema q estou tendo com este produto é o USB.Não consigo conectar meu pendrive.Ja comprei um novo e coloco as pastas de musicas,mas o aparelho não lê.Tentei com o pen drive de um amigo e deu certo,porem só tinha 146 musicas!!! Hoje inclui mais pastas,mas o aparelho não leu!!Pra quem gosta de viajar ou ouvir suas musicas pra ir ao trabalho ou estar num congestionamento,nao recomendo!

Sim, eu recomendo este produto

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