Não encontrei razões para indicar o produto para um amigo; essa é a percepção que fica depois de compra-lo e tentar utilizar o serviço de atendimento ao cliente: O manual diz que o produto é compatível com GPS, cita até o modelo, mas o SAC Phillips diz que não existe previsão para comercialização. Reclamei que o sincronismo da agenda trás apenas nome sem telefone; reclamei que o bluetooth apresenta problemas constantes, mas o SAC Phillips limitou-se a dizer quais eram as compatibilidades técnicas, ninguém pesou que talvez o software do produto estivesse apresentado problemas. Solicitei informações sobre upgrade de software; talvez resolvesse meus problemas, o SAC Phillips respondeu que se o aparelho estivesse funcionando não precisava de atualização; não estava claro que o aparelho estava com problemas? Aliem do mau atendimento Phillips, o equipamento é extremamente lento para ligar, o que inviabiliza seu uso ligado a chave de ignição do carro. Aparelho apresenta elevado nível de ruído devido a peças praticamente soltas em seu interior; eu como consumidor tiver que fazer o trabalho de eliminação de ruídos, que alias deveria ser uma responsabilidade do fabricante.