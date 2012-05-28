Descontinuado
CED1700/00
Viaje na companhia do melhor da imagem e do som
O Philips CED1700 c/ display 17,8 cm (7") WVGA (800x480 pixels) p/ vídeos/fotos proporciona máximo entretenimento no carro. Filmes e músicas transmitidos de diferentes fontes e não perca uma chamada c/ o receptor Bluetooth®.
17,8 cm (7")
Bluetooth
DVD
Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas, vídeos e fotos através da conexão USB e dos slots para cartão de memória SDHC.
Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as freqüências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.
1.9
de 5
11
Críticas
brunomaia
28/05/2012
Brasil
Muito bom
Ótimo produto, tem algumas falhas se comparado ao seu adversários, como exemplo a função navegação e personalização de menu com sua foto... Não me arrependi da compra, mas ai fica uma dica....
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Linbyte
27/05/2012
Brasil
Bom aparelho
é um bom produto, só ficou devendo o gps CEA 100 que é vendido separadamente e eu não consigo encontrar em nenhuma loja da minha cidade.
Sim, eu recomendo este produto
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TOMM
22/10/2011
Brasil
Design bonito,combinou bem com o painel do meu carro,visor de camera de ré perfeito,facil manuseio
O maior problema q estou tendo com este produto é o USB.Não consigo conectar meu pendrive.Ja comprei um novo e coloco as pastas de musicas,mas o aparelho não lê.Tentei com o pen drive de um amigo e deu certo,porem só tinha 146 musicas!!! Hoje inclui mais pastas,mas o aparelho não leu!!Pra quem gosta de viajar ou ouvir suas musicas pra ir ao trabalho ou estar num congestionamento,nao recomendo!
Sim, eu recomendo este produto
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