Descontinuado
CE131/00
Curta músicas no carro
O Philips CE131 permite que você viaje na companhia do melhor da música de diferentes origens: dispositivo USB, cartão SDHC e MP3 player. Este sistema dispõe de painel frontal removível anti-roubo e proteção antichoque para possíveis desníveis na pista.
USB/SDHC
A tecnologia inovadora Music Zone da Philips permite que o motorista e os passageiros ouçam músicas com um efeito mais vibrante, exatamente como o artista gostaria que fossem ouvidas. Os usuários podem alternar com toda facilidade entre as zonas de audição de músicas — do motorista para os passageiros e vice-versa — obtendo o melhor foco sonoro no interior do carro. O botão de controle de zona oferece três ajustes predefinidos: esquerdo, direito e frontal (e todas as zonas). Com esses ajustes, você pode adaptar o som de acordo com suas preferências de forma fácil e dinâmica, quando estiver sozinho ou com outras pessoas no carro.
Ativando o Reforço dinâmico de graves (DBB), as freqüências de graves são eletronicamente aprimoradas, para a obtenção de uma reprodução de som consistente, especialmente quando o volume do alto-falante é reduzido. Você escuta os graves a todo momento.
Graças à capacidade de transferência de arquivos, você pode aproveitar a praticidade e se divertir acessando mais músicas digitais através das conexões USB e cartão de memória SDHC.
2.0
de 5
1
Aval.
luckribeiro
20/03/2012
Brasil
Ruin
Comprei um som da Philips muito parecido com este, pois o preço estava muito bom em relação às outras marcas famosas de som automotivo, ele tocava CD, FM, SD, USB. Mais com seis meses de uso veio os problemas, primeiro a tela foi ficando tão clara que hoje só consigo enxergar a noite, e com um ano de uso veio outro problema os botões do painel estão trocando as funções, ou seja, quando eu aperto para passar a musica o som pausa, quando aperto o pause o som desliga. Pois é estava pensando em comprar um novo som automotivo só que desta vez de outra marca.
Esta avaliação foi feita para CarStudio CE131 Sistema de áudio para carros
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