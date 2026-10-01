ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Imagem primária
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Imagem primária

Descontinuado

Filmadora HD

CAM102BL/00

Facilidade na captura e no compartilhamento dos bons momentos

Com a filmadora ESee CAM102 e o recurso de gravação em Full HD, você poderá guardar seus bons momentos e revê-los nitidamente. Grave vídeos com o simples toque de um botão e compartilhe esses vídeos de forma instantânea na TV ou na Internet. Conecte-se sem complicações a dispostivos usando o plugue USB integrado.

Ver todos os benefícios

Reviva bons momentos em HD

Facilidade na captura e no compartilhamento dos bons momentos

Com a vida útil extralonga da bateria, é possível gravar mais vídeos e tirar mais fotos

Software para editar filmes e criar vídeos personalizados

Slot para cartão Micro SD de até 32 GB para 16 horas de vídeos em alta definição

Slot para cartão Micro SD de até 32 GB para 16 horas de vídeos em alta definição

Agora você pode filmar o quanto quiser graças ao slot para cartão micro SD da filmadora Philips. Compactos, mas com ampla capacidade de armazenamento, os cartões micro SD armazenam vídeos e fotografias com toda a segurança. Por serem tão pequenos, você pode levar vários deles sem incômodo algum. O slot para cartão da filmadora é compatível com todos os cartões micro SD universais, o que possibilita a expansão da memória para até 32 GB, ou seja, capacidade para 16 horas de vídeo em alta definição. Enfim, liberdade para filmar à vontade.

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.