Descontinuado
CAM102BL/00
Facilidade na captura e no compartilhamento dos bons momentos
Com a filmadora ESee CAM102 e o recurso de gravação em Full HD, você poderá guardar seus bons momentos e revê-los nitidamente. Grave vídeos com o simples toque de um botão e compartilhe esses vídeos de forma instantânea na TV ou na Internet. Conecte-se sem complicações a dispostivos usando o plugue USB integrado.
Agora você pode filmar o quanto quiser graças ao slot para cartão micro SD da filmadora Philips. Compactos, mas com ampla capacidade de armazenamento, os cartões micro SD armazenam vídeos e fotografias com toda a segurança. Por serem tão pequenos, você pode levar vários deles sem incômodo algum. O slot para cartão da filmadora é compatível com todos os cartões micro SD universais, o que possibilita a expansão da memória para até 32 GB, ou seja, capacidade para 16 horas de vídeo em alta definição. Enfim, liberdade para filmar à vontade.
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