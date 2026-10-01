Slot para cartão Micro SD de até 32 GB para 16 horas de vídeos em alta definição

Agora você pode filmar o quanto quiser graças ao slot para cartão micro SD da filmadora Philips. Compactos, mas com ampla capacidade de armazenamento, os cartões micro SD armazenam vídeos e fotografias com toda a segurança. Por serem tão pequenos, você pode levar vários deles sem incômodo algum. O slot para cartão da filmadora é compatível com todos os cartões micro SD universais, o que possibilita a expansão da memória para até 32 GB, ou seja, capacidade para 16 horas de vídeo em alta definição. Enfim, liberdade para filmar à vontade.