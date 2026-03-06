CA6903/10
Filtro microporoso que bloqueia impurezas
Faça até 5.000 xícaras sem precisar descalcificar
Maior vida útil para a sua cafeteira
Impede o entupimento da sua cafeteira
Ativação fácil por sistema "click and go"
As cafeteiras Philips e Saeco vêm com um alarme de remoção de impurezas que é automaticamente desarmado com a ativação do filtro de cafeteira AquaClean. O alarme só voltará a ser armado depois de 8 trocas de filtro, alertando para a remoção das impurezas. Maior praticidade, higiene e saúde.
Não basta ser eficiente, é preciso também ser prático. O seu filtro Philips AquaClean pode ser ligado facilmente na sua cafeteira automática Philips ou Saeco pela interface do usuário, depois de ser colocado no recipiente de água.
O AquaClean ajuda a conservar o sabor do café por mais tempo e evita o entupimento da cafeteira graças a recursos inovadores, como a tecnologia de troca de íons, o fluxo de água original Philips e o filtro microporoso.
Críticas
Com base na substituição de 8 filtros, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza.