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  • Filtro Philips de água
  • Filtro Philips de água
  • Filtro Philips de água

Acessórios de manutençãoFiltro de água e impurezas

CA6903/10

Filtro Philips de água
Com o filtro de cafeteira AcquaClean da Philips, você pode preparar até 5.000 xícaras de café com água pura e garantir a longevidade da sua cafeteira
Ver todos os benefícios

Filtro para cafeteira com descalcificador

Filtro Philips de água

  • Filtro microporoso que bloqueia impurezas

  • Faça até 5.000 xícaras sem precisar descalcificar

  • Maior vida útil para a sua cafeteira

  • Impede o entupimento da sua cafeteira

  • Ativação fácil por sistema "click and go"

Desative o alarme de impurezas com o filtro Philips

Desative o alarme de impurezas com o filtro Philips

As cafeteiras Philips e Saeco vêm com um alarme de remoção de impurezas que é automaticamente desarmado com a ativação do filtro de cafeteira AquaClean. O alarme só voltará a ser armado depois de 8 trocas de filtro, alertando para a remoção das impurezas. Maior praticidade, higiene e saúde.

Ative o filtro num instante, com o "click and go"

Ative o filtro num instante, com o "click and go"

Não basta ser eficiente, é preciso também ser prático. O seu filtro Philips AquaClean pode ser ligado facilmente na sua cafeteira automática Philips ou Saeco pela interface do usuário, depois de ser colocado no recipiente de água.

Sua cafeteira não entupirá graças ao filtro microporoso

Sua cafeteira não entupirá graças ao filtro microporoso

O AquaClean ajuda a conservar o sabor do café por mais tempo e evita o entupimento da cafeteira graças a recursos inovadores, como a tecnologia de troca de íons, o fluxo de água original Philips e o filtro microporoso.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. Com base na substituição de 8 filtros, conforme indicado pela máquina. O número real de xícaras depende das variedades de café selecionadas e dos padrões de enxágue e limpeza.