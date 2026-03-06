Aparador bilateral: bordas de 32 mm e 15 mm para detalhes perfeitos

Retire o pente ajustável e você verá um aparador de precisão reversível duplo. De um lado, há o aparador de alto desempenho de 32 mm. Gire-o e verá um aparador de precisão de 15 mm, perfeito para pequenos espaços, como sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido para cortar muito rente e ainda proteger sua pele; o tamanho compacto e o design com ângulos facilitam a visão para que você obtenha linhas e detalhes finos.