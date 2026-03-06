Descontinuado
BT9280/15
Precisão máxima
Tenha controle preciso nos contornos com o exclusivo guia a laser. Ele permite que você crie o estilo preciso e simétrico que você deseja com muita confiança.
Ajustes de precisão de 0,2 mm
Aparador de metal bidirecional
60 min. uso s/ fio/1 h de carga
com guia a laser
O exclusivo sistema de guia a laser projeta um feixe fino de luz para pré-alinhar seu estilo antes da aparagem. E ainda aponta onde os pelos serão cortados para precisão.
Retire o pente ajustável e você verá um aparador de precisão reversível duplo. De um lado, há o aparador de alto desempenho de 32 mm. Gire-o e verá um aparador de precisão de 15 mm, perfeito para pequenos espaços, como sob o nariz ou em volta da boca. Desenvolvido para cortar muito rente e ainda proteger sua pele; o tamanho compacto e o design com ângulos facilitam a visão para que você obtenha linhas e detalhes finos.
Para selecionar sua altura preferida para aparar pelos, basta girar o controle giratório de altura no cabo até que a altura desejada seja exibida. A altura que você escolheu será 'travada' para aparar os pelos de forma precisa e uniforme.
Críticas