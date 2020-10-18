Descontinuado
BT6900B/00
A música nunca para
Minha música nunca para. A caixa acústica portátil sem fio Everplay mantém a música tocando sem interrupção graças à conexão segura com o Bluetooth e às opções intuitivas de carregamento. As configurações personalizadas de fábrica o torna elegante e muito durável.
10 W, 10h
Bluetooth de longo alcance
À prova d'água e poeira
Opção de carga rápida
O tecido DuraFit que reveste o altifalante garante, simultaneamente, benefícios de funcionalidade e estética. Com sobreposições em borracha na parte superior com um tecido a combinar com um destaque colorido, o material antideslizante, resistente a riscos e lavável garante proteção adicional, enquanto o padrão exclusivo em rede Rhombus garante também um estilo mais moderno e sofisticado.
A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma faixa de sinais de entrada de 300 mV a 1.000 mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa função integrada monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca, mantendo a música sem distorção.
A caixa de som EverPlay oferece som poderoso em um formato compacto com a ajuda de uma grande área de profusão dos graves. Ele oferece mais reforço e extensão dos graves.
2.8
de 5
8
Críticas
.Gustavo
18/10/2020
Brasil
Um ótimo produto!!!
Se eu tivesse lido esses comentários jamais teria comprado esse produto porem minha experiência tem sido totalmente diferente, é minha primeira caixa de som então não consigo comparar com outras mas tem um som de qualidade e meus amigos que tem de outra marca elogia ela, bateria dura pelo menos umas 5/6 hrs de uso, pelo tamanho dos falantes digo que tem um ótimo grave e um som bem alto, enfim estou feliz com o produto e agora quero adquirir uma mais potente
Prós
Portatil, potente e muito competente
Contras
Poderia vir com carregador próprio
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil
Data de uso 2019-10-18
Sim, eu recomendo este produto
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Data de uso 2019-10-18
Rogersik
04/07/2019
Brasil
Som limpo e graves presentes
Som claro e limpo, graves presentes sem excessos , ao descareegar se ligar o carregador a caixa continua funcionado e carregando ao mesmo tempo sem dar alguma interferencia no som . Duraçao da bateria em som maximo chega a 6 ou 7 horas. E vem com a alça/ cabo de carregador adorei o detalhe.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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Cidopreto
12/04/2019
Brasil
Qualidade de audio acima da média
Caixinha com um som realmente muito bom,agudos cristalinos,e um bom grave para seu tamanho,além de ser linda e muto bem construída,porém a bateria está aquém das 10hs prometidas, consigo em média,3hs de uso com uma carga e volume em 80% ,mas ainda sim recomendo por ter um som realmente bom,mesmo sendo mono
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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