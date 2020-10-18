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Descontinuado

alto-falante wireless portátil

BT6900A/00

2.8

| (8) Críticas

A música nunca para

Minha música nunca para. A caixa acústica portátil sem fio Everplay mantém a música tocando sem interrupção graças à conexão segura com o Bluetooth e às opções intuitivas de carregamento. As configurações personalizadas de fábrica o torna elegante e muito durável.

Ver todos os benefícios

A música nunca para

  • 10 W, 10h

  • Bluetooth de longo alcance

  • À prova d'água e poeira

  • Opção de carga rápida

O carregamento rápido recarrega o alto-falante até 3 vezes mais rápido

O carregamento rápido recarrega o alto-falante até 3 vezes mais rápido

O carregamento da caixa de som costuma demorar um pouco. O EverPlay oferece uma opção de carga rápida que pode recarregar o alto-falante até três vezes mais rapidamente do que um adaptador USB comum. Com o adaptador de carga rápida Qualcomm (não incluído), que é normalmente usado em novos telefones Android, para carregar o alto-falante, o tempo de carregamento é muito mais rápido.

Construção duradoura – à prova de choques, à prova de poeira e à prova de água (IP57)

Construção duradoura – à prova de choques, à prova de poeira e à prova de água (IP57)

O altifalante EverPlay é extremamente resistente e garante resistência a poeiras, a choques e à água. A poeira não interfere com o funcionamento do altifalante. Este suporta imersão em água até 1 metro e até 30 minutos. Isto significa que um banho de chuveiro, ser surpreendido por um aguaceiro ou uma queda rápida dentro de uma massa de água não provocam danos. No âmbito da sua classificação de resistente ao choque, este produto é testado numa "Câmara de tortura" de modo a suportar um teste com rolo oscilante para garantir fiabilidade numa vida do produto prevista de 5 anos. O Everplay foi realmente fabricado para durar!

Indicador de bateria para visualizar facilmente o nível de potência

Indicador de bateria para visualizar facilmente o nível de potência

Finalmente, um altifalante Bluetooth que garante uma forma simples e nítida de ver a bateria restante! Com o EverPlay, basta premir o botão de ligar/desligar para ver o nível atual de bateria.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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2.8

de 5

8

Críticas

3

18/10/2020

Brasil

Brasil

Um ótimo produto!!!

Se eu tivesse lido esses comentários jamais teria comprado esse produto porem minha experiência tem sido totalmente diferente, é minha primeira caixa de som então não consigo comparar com outras mas tem um som de qualidade e meus amigos que tem de outra marca elogia ela, bateria dura pelo menos umas 5/6 hrs de uso, pelo tamanho dos falantes digo que tem um ótimo grave e um som bem alto, enfim estou feliz com o produto e agora quero adquirir uma mais potente

Prós

Portatil, potente e muito competente

Contras

Poderia vir com carregador próprio

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil

Data de uso 2019-10-18

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2019-10-18

04/07/2019

Brasil

Brasil

Som limpo e graves presentes

Som claro e limpo, graves presentes sem excessos , ao descareegar se ligar o carregador a caixa continua funcionado e carregando ao mesmo tempo sem dar alguma interferencia no som . Duraçao da bateria em som maximo chega a 6 ou 7 horas. E vem com a alça/ cabo de carregador adorei o detalhe.

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Esta avaliação foi feita para BT6900A alto-falante wireless portátil

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12/04/2019

Brasil

Brasil

Qualidade de audio acima da média

Caixinha com um som realmente muito bom,agudos cristalinos,e um bom grave para seu tamanho,além de ser linda e muto bem construída,porém a bateria está aquém das 10hs prometidas, consigo em média,3hs de uso com uma carga e volume em 80% ,mas ainda sim recomendo por ter um som realmente bom,mesmo sendo mono

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Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil

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Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil

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