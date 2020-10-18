Descontinuado
BT6900A/00
A música nunca para
Minha música nunca para. A caixa acústica portátil sem fio Everplay mantém a música tocando sem interrupção graças à conexão segura com o Bluetooth e às opções intuitivas de carregamento. As configurações personalizadas de fábrica o torna elegante e muito durável.
10 W, 10h
Bluetooth de longo alcance
À prova d'água e poeira
Opção de carga rápida
O carregamento da caixa de som costuma demorar um pouco. O EverPlay oferece uma opção de carga rápida que pode recarregar o alto-falante até três vezes mais rapidamente do que um adaptador USB comum. Com o adaptador de carga rápida Qualcomm (não incluído), que é normalmente usado em novos telefones Android, para carregar o alto-falante, o tempo de carregamento é muito mais rápido.
O altifalante EverPlay é extremamente resistente e garante resistência a poeiras, a choques e à água. A poeira não interfere com o funcionamento do altifalante. Este suporta imersão em água até 1 metro e até 30 minutos. Isto significa que um banho de chuveiro, ser surpreendido por um aguaceiro ou uma queda rápida dentro de uma massa de água não provocam danos. No âmbito da sua classificação de resistente ao choque, este produto é testado numa "Câmara de tortura" de modo a suportar um teste com rolo oscilante para garantir fiabilidade numa vida do produto prevista de 5 anos. O Everplay foi realmente fabricado para durar!
Finalmente, um altifalante Bluetooth que garante uma forma simples e nítida de ver a bateria restante! Com o EverPlay, basta premir o botão de ligar/desligar para ver o nível atual de bateria.
2.8
de 5
8
Críticas
.Gustavo
18/10/2020
Brasil
Um ótimo produto!!!
Se eu tivesse lido esses comentários jamais teria comprado esse produto porem minha experiência tem sido totalmente diferente, é minha primeira caixa de som então não consigo comparar com outras mas tem um som de qualidade e meus amigos que tem de outra marca elogia ela, bateria dura pelo menos umas 5/6 hrs de uso, pelo tamanho dos falantes digo que tem um ótimo grave e um som bem alto, enfim estou feliz com o produto e agora quero adquirir uma mais potente
Prós
Portatil, potente e muito competente
Contras
Poderia vir com carregador próprio
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil
Data de uso 2019-10-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil
Data de uso 2019-10-18
Rogersik
04/07/2019
Brasil
Som limpo e graves presentes
Som claro e limpo, graves presentes sem excessos , ao descareegar se ligar o carregador a caixa continua funcionado e carregando ao mesmo tempo sem dar alguma interferencia no som . Duraçao da bateria em som maximo chega a 6 ou 7 horas. E vem com a alça/ cabo de carregador adorei o detalhe.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900A alto-falante wireless portátil
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900A alto-falante wireless portátil
Cidopreto
12/04/2019
Brasil
Qualidade de audio acima da média
Caixinha com um som realmente muito bom,agudos cristalinos,e um bom grave para seu tamanho,além de ser linda e muto bem construída,porém a bateria está aquém das 10hs prometidas, consigo em média,3hs de uso com uma carga e volume em 80% ,mas ainda sim recomendo por ter um som realmente bom,mesmo sendo mono
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT6900B alto-falante wireless portátil