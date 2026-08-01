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  • Barba de três dias com facilidade
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Descontinuado

Beardtrimmer series 3000Aparador de barba

BT3216/14

4.3
| (48) Críticas | 83% recomendam este produto
Barba de três dias com facilidade
Com o inovador sistema Lift & Trim, este aparador levanta e remove uma quantidade maior de pelos, proporcionando resultados eficientes e uniformes. Dessa forma, você obterá o visual que desejar: barba rala, curta ou longa.
Ver todos os benefícios

O sistema Lift & Trim corta até 30% mais rápido*

Barba de três dias com facilidade

  • Ajustes de precisão de 0,5 mm

  • Lâminas em aço inoxidável

  • 60 min de uso s/ fio/1 h de carga

  • Sistema Lift & Trim

Apara uniformemente e remove até os pelos mais curtos

Apara uniformemente e remove até os pelos mais curtos

Perfeito para barba por fazer, o aparador de barba Philips conta com o nosso novo sistema Lift & Trim: um pente que levanta e guia os pelos até o nível das lâminas para um aparar uniforme.

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

As lâminas de aço autoafiadoras do aparador de barba Philips 3000 permanecem afiadas e eficazes desde o primeiro dia para sempre oferecer um acabamento perfeito, porém com proteção.

Lâminas que não irritam a pele

Lâminas que não irritam a pele

Projetadas para evitar arranhões e irritação, as lâminas têm pontas arredondadas para um contato mais suave com a pele.

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

48

Críticas

83%

recomendam este produto

01/08/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

aparador de barba

Já tive um aparelho similar da Phillips, mas este é bem melhor. A bateria dura muiiito

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-06-10

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-06-10

21/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Aparelho sensacional

Aparelho sensacional!! Era o que eu precisava! Prático e portátil

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-05-01

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-05-01

02/07/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Pode comprar sem medo

Comprei de presente pro meu pai e ele não para de elogiar. Não agrediu em nada a pele dele, a bateria dura muito e o fato de ser a prova d’água auxilia muito na limpeza, podem confiar!

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-05-27

Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas

Date of Use 2026-05-27

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Avisos legais

  1. O sistema Lift & Trim corta 30% mais rápido em comparação com seu antecessor da Philips