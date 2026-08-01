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Descontinuado
Ajustes de precisão de 0,5 mm
Lâminas em aço inoxidável
60 min de uso s/ fio/1 h de carga
Sistema Lift & Trim
Perfeito para barba por fazer, o aparador de barba Philips conta com o nosso novo sistema Lift & Trim: um pente que levanta e guia os pelos até o nível das lâminas para um aparar uniforme.
As lâminas de aço autoafiadoras do aparador de barba Philips 3000 permanecem afiadas e eficazes desde o primeiro dia para sempre oferecer um acabamento perfeito, porém com proteção.
Projetadas para evitar arranhões e irritação, as lâminas têm pontas arredondadas para um contato mais suave com a pele.
4.3
de 5
48
Críticas
83%
recomendam este produto
Pampalon
01/08/2026
Brasil
Comprador verificado
aparador de barba
Já tive um aparelho similar da Phillips, mas este é bem melhor. A bateria dura muiiito
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-06-10
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-06-10
Aro_
21/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Aparelho sensacional
Aparelho sensacional!! Era o que eu precisava! Prático e portátil
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-05-01
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-05-01
Zebra273894
02/07/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Pode comprar sem medo
Comprei de presente pro meu pai e ele não para de elogiar. Não agrediu em nada a pele dele, a bateria dura muito e o fato de ser a prova d’água auxilia muito na limpeza, podem confiar!
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-05-27
Esta avaliação foi feita para Beard Trimmer Série 3000 BT3617/15 Aparador de barba com lâminas de pontas arredondadas
Date of Use 2026-05-27
O sistema Lift & Trim corta 30% mais rápido em comparação com seu antecessor da Philips