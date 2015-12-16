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Descontinuado

alto-falante wireless portátil

BT2200A/00

5

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.

Ver todos os benefícios

Uma caixa acústica tão aventureira quanto você

  • Bluetooth®

  • Microfone embutido para chamadas

  • Bateria recarregável

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.

Função anticorte para músicas altas sem distorções

Função anticorte para músicas altas sem distorções

A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.

Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz

Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios ou ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

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1

16/12/2015

Brasil

Brasil

Surpreendente!!

Muito bem acabado. Qualidade do som impressiona levando em conta seu tamanho!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BT2200A alto-falante wireless portátil

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Esta avaliação foi feita para BT2200A alto-falante wireless portátil

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