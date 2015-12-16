Descontinuado
Uma caixa acústica tão aventureira quanto você
Essa caixa acústica wireless portátil resistente e à prova d'água pode ir aonde você for, em ambientes internos e externos, no alto ou no baixo, faça chuva ou faça sol. Ela tem um som tão potente quanto sua resistência.
Bluetooth®
Microfone embutido para chamadas
Bateria recarregável
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de vídeos e de jogos nesta caixa acústica.
A função anticorte permite reproduzir músicas em volume mais alto e as mantém em alta qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita os sinais de entrada de 300mV a 1.000mV e mantém suas caixas acústicas protegidas contra danos causados por distorção. Essa caixa acústica usa a função anticorte através de um limitador de áudio dedicado IC. Isso monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador e mantém os picos na faixa de ampères, evitando a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a intensidade do som. A capacidade de uma caixa acústica de reproduzir picos musicais é reduzida junto com a bateria, porém a função anticorte reduz os picos causados pela bateria fraca.
Com seu microfone embutido, essa caixa acústica também funciona como viva-voz. Quando você receber uma chamada, a música para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios ou ligue para um amigo durante uma festa. De qualquer maneira, ele funciona muito bem.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
carlosfelipe1
16/12/2015
Brasil
Surpreendente!!
Muito bem acabado. Qualidade do som impressiona levando em conta seu tamanho!
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2200A alto-falante wireless portátil
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BT2200A alto-falante wireless portátil