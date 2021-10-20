Descontinuado
Desempenho consistente e durável com DuraPower
A tecnologia DuraPower garante um desempenho de bateria de longa duração, enquanto as lâminas autoafiadoras de aço inoxidável aparam consistentemente como no 1º uso. Este aparador também pode ser carregado com um cabo micro-USB e funciona por até 30 minutos.
Lâminas em aço inoxidável
DuraPower, 30 minutos de uso sem fio
Carregamento via USB
3 pentes p/ barba e barba por fazer
As lâminas de aço autoafiadoras do aparador de barba Philips 3000 permanecem afiadas e eficazes desde o primeiro dia para sempre oferecer um acabamento perfeito, porém com proteção.
Este aparador de barba usa a tecnologia DuraPower para reduzir o atrito das lâminas, preservar o motor e manter a bateria funcionando por quatro vezes mais tempo.
Carregue seu aparador por oito horas com o seu cabo USB para obter 30 minutos de uso sem fio.
4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Rogê88
20/10/2021
Brasil
Muito bom.
Gostei muito do produto, atendeu mnha expectativa.
Prós
Leve.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 1000 BT1212/15 Aparador de barba
Data de uso 2021-09-20
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 1000 BT1212/15 Aparador de barba
Data de uso 2021-09-20