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Descontinuado

Beardtrimmer series 1000Aparador de barba

BT1212/15

4

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Desempenho consistente e durável com DuraPower

A tecnologia DuraPower garante um desempenho de bateria de longa duração, enquanto as lâminas autoafiadoras de aço inoxidável aparam consistentemente como no 1º uso. Este aparador também pode ser carregado com um cabo micro-USB e funciona por até 30 minutos.

Ver todos os benefícios

Lâminas autoafiadoras em aço inoxidável

Desempenho consistente e durável com DuraPower

  • Lâminas em aço inoxidável

  • DuraPower, 30 minutos de uso sem fio

  • Carregamento via USB

  • 3 pentes p/ barba e barba por fazer

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

Obtenha um acabamento perfeito com proteção

As lâminas de aço autoafiadoras do aparador de barba Philips 3000 permanecem afiadas e eficazes desde o primeiro dia para sempre oferecer um acabamento perfeito, porém com proteção.

Bateria mais duradoura

Bateria mais duradoura

Este aparador de barba usa a tecnologia DuraPower para reduzir o atrito das lâminas, preservar o motor e manter a bateria funcionando por quatro vezes mais tempo.

Até 30 minutos de uso sem fio após oito horas de carregamento

Até 30 minutos de uso sem fio após oito horas de carregamento

Carregue seu aparador por oito horas com o seu cabo USB para obter 30 minutos de uso sem fio.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

20/10/2021

Brasil

Brasil

Muito bom.

Gostei muito do produto, atendeu mnha expectativa.

Prós

Leve.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 1000 BT1212/15 Aparador de barba

Data de uso 2021-09-20

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Beardtrimmer series 1000 BT1212/15 Aparador de barba

Data de uso 2021-09-20

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