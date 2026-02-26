Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.
Remoção de pelos
Todas as séries
Satinelle Essential Depilador compacto com fio
Descontinuado
Suporte
BRE285/00
Ir para a loja
Registre seu produto
Registre-se no prazo de 90 dias após a compra e obtenha garantia estendida (condições podem ser aplicadas).
Declaração de conformidade no Reino Unido - English (US)
Manual do usuário
Todas (6)
As veias linfáticas nas axilas sofrem alguma lesão durante a depilação?
Posso enxaguar os depiladores Philips com água?
Como usar os acessórios do depilador Philips?
Onde está o número do modelo e de série do depilador Philips?
Posso viajar com meu produto Philips de cuidados pessoais ou beleza?
Como mudar os ajustes de velocidade do depilador Philips?
Satinelle EssentialCabeça depiladora
EpilatorLuva esfoliante
Estojo
Satinelle EssentialCabeça aparadora
Satinelle EssentialPente aparador
Satinelle EssentialAdaptador de energia
EpilatorsMassageador
Conjunto de pinças
Meu depilador Philips é ruidoso
Minha pele fica irritada depois de usar o meu depilador Philips
Verifique os termos da sua garantia e inicie uma solicitação de troca ou reparo de produto
Encontre um serviço autorizado
Encontre assistências técnicas próximas a você para reparos, diagnósticos e peças originais
Garantia
Nossas políticas de garantia do produto
Entrar em contato com a Philips
Temos o prazer de ajudar