Comprei na Amazon mas eu tinha que avaliar aqui também! A Philips é incrível! Confesso que fiquei um pouco com medo, pois essa é a primeira vez que utilizo um depilador, mas eu me surpreendi, para quem está comprando pela primeira vez vou resumir minha experiência! Duas amigas me falaram que já haviam usado depiladores e que a dor era insuportável, liguei ele a primeira vez e confesso que estava com muito medo depois de ouvir o que as amigas tinham dito, mas aí resolvi testar, usei ele com essa capinha que vem junto, para regiões sensíveis, no primeiro uso eu já utilizei na região da virilha para ver se iria doer e acreditem se quiser… não doeu nada! Não sei se usar a capinha foi o que fez a diferença mas eu não senti nenhum incômodo, como foi a primeira vez usei ele no nível 1 e claro, eu li as instruções, sempre usar ele no sentido de crescimento dos pelos, e o botão do aparelho direcionado para o lado que você irá movimentar o aparelho, então resumindo eu recomendo demais a compra deste aparelho, eu me depilava na cera e sentia muita dor, estou realmente feliz com a aquisição! Se você comprou e está com medo de usar, é compreensível, utilize primeiro em alguma parte do corpo que você sabe que a pele não é muito sensível, também recomendo não passar em regiões de estria onde a pele é muito fina! E use a capinha para regiões sensível nos primeiros usos, isso vai dar um pouco mais de alívio e segurança para você! Estou ansiosa para adquirir mais produtos Philips, esse é o terceiro produto que compro em uma semana e estou amando cada um deles, sem falar que o atendimento ao cliente é ótimo! Comprei duas escovas elétricas e liguei no sac e fui muito bem atendida, estão de parabéns!