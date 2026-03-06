BHH880/00
Área de escovação extragrande
Tecnologia ThermoProtect
Revestimento em cerâmica de turmalina
Revestimento em cerâmica com turmalina para cabelos brilhantes, macios e sem frizz.
A tecnologia ThermoProtect mantém a temperatura constante em todos os pontos da cabeça da escova, evitando o superaquecimento e garantindo cabelos protegidos e com aparência saudável.
Duas opções de temperatura (170°C° e 200 °C) para você escolher a mais adequada ao seu tipo de cabelo.
Críticas
Tempo medido no teste realizado na China, no qual participaram 33 mulheres com cabelo de comprimento médio.