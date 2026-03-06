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StyleCare EssentialEscova alisadora aquecida

BHH880/00

Cabelos com liso natural em apenas 5 minutos*
Conquiste cabelos com liso natural e um brilho incrível em apenas 5 minutos. Nossa tecnologia ThermoProtect e o design das cerdas trabalham juntos para garantir um visual saudável e sem frizz.
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Cabelos macios, brilhantes e sem frizz

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  • Área de escovação extragrande

  • Tecnologia ThermoProtect

  • Revestimento em cerâmica de turmalina

Revestimento em cerâmica de turmalina

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Revestimento em cerâmica com turmalina para cabelos brilhantes, macios e sem frizz.

Tecnologia ThermoProtect

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A tecnologia ThermoProtect mantém a temperatura constante em todos os pontos da cabeça da escova, evitando o superaquecimento e garantindo cabelos protegidos e com aparência saudável.

2 opções de temperatura para escolha conforme seu tipo de cabelo

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Duas opções de temperatura (170°C° e 200 °C) para você escolher a mais adequada ao seu tipo de cabelo.

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Avisos legais

  1. Tempo medido no teste realizado na China, no qual participaram 33 mulheres com cabelo de comprimento médio.