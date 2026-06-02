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Hair Dryer 8000 SeriesSecador de cabelo com ThermoShield Advanced

BHD837/00

5
| (15) Críticas | 100% recomendam este produto
O secador de cabelo Philips mais rápido
Apresentamos o secador de cabelo Philips série 8000. Esse secador de cabelo iônico de alta velocidade compacto foi desenvolvido com os sensores de temperatura ThermoShield Advanced para proteger o cabelo contra danos causados pelo calor, deixando os fios fortes, brilhantes e hidratados.
Ver todos os benefícios

Protege o cabelo contra danos causados pelo calor, deixando-o mais hidratado

O secador de cabelo Philips mais rápido

  • Sensores ThermoShield Advanced

  • Motor CC potente, sem escova

  • Tecnologia Dual Airstream

  • Modo suave para cuidado com o couro cabeludo

Secagem rápida em minutos.

Secagem rápida em minutos.

Do cabelo molhado ao seco em poucos minutos !Nosso secador de cabelo mais potente até agora conta com um motor Brushless DC de última geração, que libera um fluxo de ar de até 228 km/h. Resultado? Secagem super-rápida e eficiente, para que seus cabelos incríveis não precisem esperar!

Proteja seu cabelo contra danos causados pelo calor

Proteja seu cabelo contra danos causados pelo calor

Proteja o seu cabelo contra danos causados pelo calor e mantenha até 100%** da sua força natural graças à tecnologia ThermoShield Advanced. Os sensores da tecnologia são projetados para detectar a temperatura ambiente 200 vezes por segundo e, em seguida, ajustar o calor de secagem para manter seu cabelo protegido e forte. Sensação de cabelo saudável e paz de espírito, secagem após secagem.

Aumente o brilho e reduza o frizz

Aumente o brilho e reduza o frizz

Sinta seu cabelo liso e brilhante graças ao desempenho ultraestável da tecnologia Dual Airstream, que extrai o ar de duas entradas simultaneamente e, em seguida, o condensa em um poderoso fluxo de ar de secagem. Mas não somos só nós que dizemos isso: 94% dos usuários*** dizem que seus cabelos ficam macios depois de usar o secador de cabelo Philips série 8000.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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5.0

de 5

15

Críticas

100%

recomendam este produto

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1

02/06/2026

Brasil

Brasil

Funcionário(a) da Philips

Secagem rápida e cabelo com menos frizz

Comprei principalmente pela promessa de secar o cabelo mais rápido e realmente fez diferença na minha rotina. Tenho bastante cabelo e percebi que o tempo de secagem diminuiu bastante em comparação ao meu secador antigo. Também gostei muito porque ele é leve e confortável de segurar, então não cansa o braço durante o uso. Outro ponto que notei foi que o cabelo fica com menos frizz e mais brilho depois de secar. A função de autolimpeza é um diferencial interessante e passa uma sensação de produto bem pensado. No geral, achei um secador moderno, potente e que entrega o que promete. Vale o investimento para quem usa secador com frequência.

Prós

Secagem rápida, Menos frizz e mais brilho, proteção contra danos térmicos, Leve e confortável, Fácil de limpar com Auto Clean

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-18

20/05/2026

Brasil

Brasil

Meu cabelo é ondulado e cheio, secou super rapido e não deu frizz. Amei!!

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-02

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-02

20/05/2026

Brasil

Brasil

Maravilhoso

Muito bom e tecnologico, melhor do que eu esperava

Prós

Muito Bom

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-12

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced

Date of Use 2026-05-12

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Avisos legais

  1. Testado em cabelos caucasianos de 30 cm de comprimento, usando o mais alto ajuste de velocidade e calor

  2. Testado no modo Thermoshield em comparação com ar seco

  3. Testado com 31 usuários no modo quente/frio

  4. Testado com 31 usuários no modo quente/frio

  5. Testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor

  6. Testado no modo quente/frio em comparação com ar seco

  7. Sem cabo e acessórios

  8. Em comparação com o Philips BHD530 com 2300 W, testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor