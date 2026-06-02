Sensores ThermoShield Advanced
Motor CC potente, sem escova
Tecnologia Dual Airstream
Modo suave para cuidado com o couro cabeludo
Do cabelo molhado ao seco em poucos minutos !Nosso secador de cabelo mais potente até agora conta com um motor Brushless DC de última geração, que libera um fluxo de ar de até 228 km/h. Resultado? Secagem super-rápida e eficiente, para que seus cabelos incríveis não precisem esperar!
Proteja o seu cabelo contra danos causados pelo calor e mantenha até 100%** da sua força natural graças à tecnologia ThermoShield Advanced. Os sensores da tecnologia são projetados para detectar a temperatura ambiente 200 vezes por segundo e, em seguida, ajustar o calor de secagem para manter seu cabelo protegido e forte. Sensação de cabelo saudável e paz de espírito, secagem após secagem.
Sinta seu cabelo liso e brilhante graças ao desempenho ultraestável da tecnologia Dual Airstream, que extrai o ar de duas entradas simultaneamente e, em seguida, o condensa em um poderoso fluxo de ar de secagem. Mas não somos só nós que dizemos isso: 94% dos usuários*** dizem que seus cabelos ficam macios depois de usar o secador de cabelo Philips série 8000.
5.0
de 5
15
Críticas
100%
recomendam este produto
andrea15
02/06/2026
Brasil
Funcionário(a) da Philips
Secagem rápida e cabelo com menos frizz
Comprei principalmente pela promessa de secar o cabelo mais rápido e realmente fez diferença na minha rotina. Tenho bastante cabelo e percebi que o tempo de secagem diminuiu bastante em comparação ao meu secador antigo. Também gostei muito porque ele é leve e confortável de segurar, então não cansa o braço durante o uso. Outro ponto que notei foi que o cabelo fica com menos frizz e mais brilho depois de secar. A função de autolimpeza é um diferencial interessante e passa uma sensação de produto bem pensado. No geral, achei um secador moderno, potente e que entrega o que promete. Vale o investimento para quem usa secador com frequência.
Prós
Secagem rápida, Menos frizz e mais brilho, proteção contra danos térmicos, Leve e confortável, Fácil de limpar com Auto Clean
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-05-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-05-18
Giocarvloo
20/05/2026
Brasil
Meu cabelo é ondulado e cheio, secou super rapido e não deu frizz. Amei!!
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-05-02
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Date of Use 2026-05-02
ANA CLARA JES
20/05/2026
Brasil
Maravilhoso
Muito bom e tecnologico, melhor do que eu esperava
Prós
Muito Bom
Contras
Nenhuma
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-05-12
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer 8000 Series BHD837/01 Secador de cabelo com ThermoShield Advanced
Date of Use 2026-05-12
Testado em cabelos caucasianos de 30 cm de comprimento, usando o mais alto ajuste de velocidade e calor
Testado no modo Thermoshield em comparação com ar seco
Testado com 31 usuários no modo quente/frio
Testado com 31 usuários no modo quente/frio
Testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor
Testado no modo quente/frio em comparação com ar seco
Sem cabo e acessórios
Em comparação com o Philips BHD530 com 2300 W, testado sob o mais alto ajuste de velocidade e calor