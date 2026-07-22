1 pente com encaixe, 3 mm
Barbeador 2D para contorno
50 minutos de uso sem fio
A cabeça do barbeador possui pontas arredondadas patenteadas e uma lâmina hipoalergênica para proteger a sua pele de cortes durante o aparar.
Corte os pelos que crescem em qualquer direção usando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se apara-los previamente.
O depilador de pelos corporais de uso a seco ou molhado é totalmente à prova d’água, por isso você pode usá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, use com os pelos secos antes do banho.
4.2
de 5
408
Críticas
84%
recomendam este produto
Katito
22/07/2026
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto.
Excelente produto. Superou todas as minhas expectativas.
Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção
Date of Use 2026-05-04
Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção
Date of Use 2026-05-04
Homero Leandro
22/06/2026
Brasil
Comprador verificado
Exelente
Sensacional, muito satisfeito, aparelho para o corpo e bolas.
Prós
muito satisfeito com depilação intima
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais
Date of Use 2026-04-03
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais
Date of Use 2026-04-03
Pantoja
15/06/2026
Brasil
Duvida so peça de reposição
Ola, além de fazer uma avaliação positiva do produto, gostaria de saber se ainda é vendida a base de carregador? A original deu um problema, mas o aparelho ainda esta perfeito. Ainda é comercializado a base carregadora? Grato pela atenção.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer
Date of Use 2015-12-25
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer
Date of Use 2015-12-25