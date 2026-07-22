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Bodygroom series 3000Aparador de pelos do corpo e virilha à prova d'água

BG3010/15

4.2
| (408) Críticas | 84% recomendam este produto
Depilação corporal segura para todas as partes do corpo
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Ver todos os benefícios

Sistema de contorno 2D com tecnologia para proteção da pele

Depilação corporal segura para todas as partes do corpo

  • 1 pente com encaixe, 3 mm

  • Barbeador 2D para contorno

  • 50 minutos de uso sem fio

Apara com segurança e conforto em áreas sensíveis

Apara com segurança e conforto em áreas sensíveis

A cabeça do barbeador possui pontas arredondadas patenteadas e uma lâmina hipoalergênica para proteger a sua pele de cortes durante o aparar.

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Aparador bidirecional e pente para aparar em todas as direções

Corte os pelos que crescem em qualquer direção usando o aparador bidirecional e o pente de 3 mm. Para pelos mais grossos, recomenda-se apara-los previamente.

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

Aparador de pelos do corpo 100% à prova d’água

O depilador de pelos corporais de uso a seco ou molhado é totalmente à prova d’água, por isso você pode usá-lo dentro ou fora do chuveiro e limpá-lo facilmente. Para obter melhores resultados, use com os pelos secos antes do banho.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

408

Críticas

84%

recomendam este produto

22/07/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto.

Excelente produto. Superou todas as minhas expectativas.

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

Esta avaliação foi feita para Bodygroomer Série 3000 BG3480/15 Sistema de aparar com tripla proteção

Date of Use 2026-05-04

22/06/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Exelente

Sensacional, muito satisfeito, aparelho para o corpo e bolas.

Prós

muito satisfeito com depilação intima

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom Série 3000 BG3470/15 Aparador de pelos corporais

Date of Use 2026-04-03

15/06/2026

Brasil

Brasil

Duvida so peça de reposição

Ola, além de fazer uma avaliação positiva do produto, gostaria de saber se ainda é vendida a base de carregador? A original deu um problema, mas o aparelho ainda esta perfeito. Ainda é comercializado a base carregadora? Grato pela atenção.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Bodygroom series 3000 BG2024/15 Showerproof body groomer

Date of Use 2015-12-25

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