ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto principal em uso
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia frontal do produto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Foto principal em uso
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia detalhada do produto
  • Fotografia do produto em uso
  • Fotografia do produto em uso

Descontinuado

Philips FidelioCaixa acústica Hi-Fi wireless A5

AW5000/10

2

| (2) Críticas

1 prémio

Todas as suas músicas em alta fidelidade. E sem fio

Obtenha suas músicas sem fio, em som de alta fidelidade com as caixas acústicas Philips Fidelio Hi-Fi sem fio. Transmita música facilmente com quatro drivers Hi-Fi para oferecer uma experiência musical poderosa e totalmente envolvente.

Ver todos os benefícios

Obcecados por som

Todas as suas músicas em alta fidelidade. E sem fio

  • Som estéreo de alta fidelidade

  • 60 W, 4 drivers Hi-Fi

  • Analógico

AirStudio+ Lite para controlar a música do seu dispositivo móvel

AirStudio+ Lite para controlar a música do seu dispositivo móvel

Disponível na Apple App Store e no Google Play, o aplicativo detecta automaticamente celulares e outros dispositivos compatíveis conectados a sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando o controle instantâneo de sua música. Controle a reprodução de músicas, as definições de volume e sons e os serviços de música on-line e rádio on-line de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

Caixa acústica articulada para um som mais estéreo

Caixa acústica articulada para um som mais estéreo

A caixa acústica possui drivers HI-FI de nível profissional especialmente articulados, projetados para produzir o mais amplo e envolvente soundstage possível. O posicionamento dos drivers oferece qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do ambiente em que você estiver. O design exclusivo permite também que as caixas acústicas se ajustem discretamente ao design do interior.

Entrada de áudio

Entrada de áudio

Uma conexão de entrada adicional que permite conectar fontes externas de música ao sistema Philips, além da opção sem fio. Basta conectar os alto-falantes à entrada, saída ou entrada do fone de ouvido de qualquer media player – como seu CD/DVD player, TV ou MP3 player

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Prémios

  • Imagem de AWARD-961310

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.0

de 5

2

Críticas

5
4
2

16/06/2015

Brasil

Brasil

Caixa de som com excelente qualidade sonora porém difícil de ser manuseada

Comprei esta caixa de som wireless há um certo tempo. A qualidade sonora da caixa é realmente excelente. Balanço de graves e agudos perfeito. Entretanto o aplicativo para tablet e celular (AirStudio+) é difícil de ser trabalhado pois não é intuitivo e é muito lento. Instalei o software MediaManager no computador e, mesmo assim, não consegui colocar meu notebook em rede com a caixa de som (descobri posteriormente que a caixa é incompatível com o Windows!) e este era o meu principal objetivo com a aquisição da caixa de som. Enfim, tenho uma excelente caixa de som com wireless entretanto os recursos de software/aplicativos deixam a desejar.

Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5

Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5

28/06/2017

Brasil

Brasil

O aplicativo Air Studio raramente funciona

O aplicativo criado pela Gibson Inovations, o Air Studio +, raramente funciona, passa dias fora do ar, tem bugs que não permitem o acesso ao Spotify por exemplo (ele não reconhece as senhas e logins corretos). Como a única maneira de utilizar o aparelho é por meio do aplicativo, o produto torna-se quase inútil.

Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5

Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. O Napster está disponível somente na Alemanha e no Reino Unido.