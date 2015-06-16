Descontinuado
AW5000/10
Todas as suas músicas em alta fidelidade. E sem fio
Obtenha suas músicas sem fio, em som de alta fidelidade com as caixas acústicas Philips Fidelio Hi-Fi sem fio. Transmita música facilmente com quatro drivers Hi-Fi para oferecer uma experiência musical poderosa e totalmente envolvente.
Som estéreo de alta fidelidade
60 W, 4 drivers Hi-Fi
Analógico
Disponível na Apple App Store e no Google Play, o aplicativo detecta automaticamente celulares e outros dispositivos compatíveis conectados a sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando o controle instantâneo de sua música. Controle a reprodução de músicas, as definições de volume e sons e os serviços de música on-line e rádio on-line de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.
A caixa acústica possui drivers HI-FI de nível profissional especialmente articulados, projetados para produzir o mais amplo e envolvente soundstage possível. O posicionamento dos drivers oferece qualidade de som dinâmico incomparável, independentemente do ambiente em que você estiver. O design exclusivo permite também que as caixas acústicas se ajustem discretamente ao design do interior.
Uma conexão de entrada adicional que permite conectar fontes externas de música ao sistema Philips, além da opção sem fio. Basta conectar os alto-falantes à entrada, saída ou entrada do fone de ouvido de qualquer media player – como seu CD/DVD player, TV ou MP3 player
Prémios
2.0
de 5
2
Críticas
Egberto
16/06/2015
Brasil
Caixa de som com excelente qualidade sonora porém difícil de ser manuseada
Comprei esta caixa de som wireless há um certo tempo. A qualidade sonora da caixa é realmente excelente. Balanço de graves e agudos perfeito. Entretanto o aplicativo para tablet e celular (AirStudio+) é difícil de ser trabalhado pois não é intuitivo e é muito lento. Instalei o software MediaManager no computador e, mesmo assim, não consegui colocar meu notebook em rede com a caixa de som (descobri posteriormente que a caixa é incompatível com o Windows!) e este era o meu principal objetivo com a aquisição da caixa de som. Enfim, tenho uma excelente caixa de som com wireless entretanto os recursos de software/aplicativos deixam a desejar.
Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5
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RogerAlmeida
28/06/2017
Brasil
O aplicativo Air Studio raramente funciona
O aplicativo criado pela Gibson Inovations, o Air Studio +, raramente funciona, passa dias fora do ar, tem bugs que não permitem o acesso ao Spotify por exemplo (ele não reconhece as senhas e logins corretos). Como a única maneira de utilizar o aparelho é por meio do aplicativo, o produto torna-se quase inútil.
Esta avaliação foi feita para AW5000 Caixa acústica Hi-Fi wireless A5
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