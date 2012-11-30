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Descontinuado

Rádio-relógio para iPod

AJ301DB/12

3

| (1) Aval.

Comece o dia do seu jeito

Liberte suas músicas portáteis em casa! Acople o iPod ou GoGear player no compacto rádio-relógio Philips com graves de alta potência gerados graças aos 12 W RMS. Curta sons incríveis e comece seus dias ouvindo música.

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Acorde ao som de suas músicas favoritas do iPod

Comece o dia do seu jeito

  • Preto

Reproduzir e carregar o iPod simultaneamente

Reproduzir e carregar o iPod simultaneamente

Curta suas músicas favoritas em MP3 enquanto carrega o iPod! A dock permite conectar o iPod diretamente ao Sistema Docking Entertainment para que você ouça suas músicas favoritas com um som excelente. A dock também carrega o iPod durante a reprodução das músicas para que você não tenha que se preocupar com a carga da bateria. Use o controle remoto para navegar, selecionar e reproduzir as músicas armazenadas no iPod. O Sistema Docking Entertainment carrega o iPod automaticamente enquanto ele está acoplado à dock.

Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes

Tecnologia de alto-falantes wOOx™ para graves mais profundos e potentes

A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos, com uma qualidade superior a de qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

Conexão de entrada auxiliar para o seu MP3 player portátil

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Especificações técnicas

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Críticas

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3.0

de 5

1

Aval.

5
4
2
1

30/11/2012

Brasil

Brasil

Prático

Apesar de ser um Rádio Relógio, acabo levando para alguns lugares em que preciso de um som melhor para o meu iPod (dou aulas de música e, tanto o relógio quanto a qualidade de som e facilidade no manuseio são ótimos). O controle remoto ajuda bastante! A luz do visor, com controle para três níveis de iluminação é muito boa, fácil de operar e facilita se preciso acender alguma luz de madrugada, para encontrar algo no escuro. O timer possibilita que eu coloque uma seleção de músicas ao lado da minha cama de modo que posso dormir que o aparelho vai desliga sozinho. Só não consigo deixar ao lado da cama na hora de dormir com o ipod carregando: surge algum tipo de interferência que estou tentando descobrir a causa. Fica como se fosse um rádio fora de estação. Aliás, ficou guardado um tempão por causa disso.

Esta avaliação foi feita para AJ301DB Rádio-relógio para iPod

Esta avaliação foi feita para AJ301DB Rádio-relógio para iPod

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