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Descontinuado

Rádio-relógio com sintonia digital

AJ1003/12

3.3

| (15) Críticas

Acorde ao som de suas

O sofisticado display espelhado e o gabinete de alumínio fazem do produto a melhor companhia de cabeceira. E ainda, para que você possa aproveitar ao máximo o produto, ele vem com rádio FM integrado para usar como despertador e um prático cabo para acessar o sistema de música portátil.

Ver todos os benefícios

estações de rádio favoritas

Acorde ao som de suas

  • Tela com acabamento espelhado

  • Sintonia digital FM

  • Alarme duplo

  • Backup para hora e alarme

Acorde ao som de sua estação de rádio ou campainha favorita

Acorde ao som de sua estação de rádio ou campainha favorita

Acorde ao som de sua estação de rádio ou campainha favorita. Ajuste o alarme do rádio-relógio Philips para acordar ao som da última estação de rádio que você ouviu ou de uma campainha. Ao chegar a hora de acordar, o rádio-relógio Philips despertará com o som da estação de rádio ou campainha.

Repetir alarme para dormir mais um pouco

Repetir alarme para dormir mais um pouco

Para que você possa dormir mais um pouco, o rádio-relógio Philips oferece o recurso soneca. Caso o alarme toque e você queira continuar dormindo um pouco mais, basta pressionar uma vez o botão Repeat alarm (Repetir alarme) e voltar a dormir. O alarme tocará novamente após nove minutos. Você pode continuar pressionando o botão Repeat Alarm a cada nove minutos até que o alarme seja completamente desativado.

Despertador suave para um acordar prazeroso

Despertador suave para um acordar prazeroso

Comece bem o dia acordando tranqüilamente com um volume de alarme que aumenta gradativamente. Os toques de alarmes convencionais com volume predefinido são muito baixos para acordá-lo ou são tão desagradáveis que o fazem pular da cama bruscamente. Desperte ao som de sua música, estação de rádio ou campainha de alarme favoritas. O volume do alarme do despertador suave aumenta de modo gradativo, de muito baixo a razoavelmente alto, despertando-o suavemente.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.3

de 5

15

Críticas

5
2

12/07/2019

Brasil

Brasil

Botões mudam de função

Olá, as funções dos botões estão misturadas. Por exemplo, ao tentar aumentar o volume ele muda de estação. Ao tentar mudar de estação ele entra na configuração do alarme 1 e assim por diante. Não há um padrão, pois de repente os botões voltam a função normal. Meu equipamento tem 7 anos. Obrigada, Thais

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AJ1003 Rádio-relógio com sintonia digital

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12/07/2019

Brasil

Brasil

Botões mudam de função

Olá, as funções dos botões estão misturadas. Por exemplo, ao tentar aumentar o volume ele muda de estação. Ao tentar mudar de estação ele entra na configuração do alarme 1 e assim por diante. Não há um padrão, pois de repente os botões voltam a função normal. Meu equipamento tem 7 anos. Obrigada, Thais

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02/07/2016

Brasil

Brasil

Não desperta sem energia.

Lamentável o não funcionamento do despertador, quando não há energia elétrica. Ele mantém os ajustes de horário graças à bateria, porém já perdi a hora por esse motivo. Ou há algum controle que eu não percebi?

Sim, eu recomendo este produto

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