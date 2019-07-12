Descontinuado
AJ1003/12
Acorde ao som de suas
O sofisticado display espelhado e o gabinete de alumínio fazem do produto a melhor companhia de cabeceira. E ainda, para que você possa aproveitar ao máximo o produto, ele vem com rádio FM integrado para usar como despertador e um prático cabo para acessar o sistema de música portátil.
Tela com acabamento espelhado
Sintonia digital FM
Alarme duplo
Backup para hora e alarme
Acorde ao som de sua estação de rádio ou campainha favorita. Ajuste o alarme do rádio-relógio Philips para acordar ao som da última estação de rádio que você ouviu ou de uma campainha. Ao chegar a hora de acordar, o rádio-relógio Philips despertará com o som da estação de rádio ou campainha.
Para que você possa dormir mais um pouco, o rádio-relógio Philips oferece o recurso soneca. Caso o alarme toque e você queira continuar dormindo um pouco mais, basta pressionar uma vez o botão Repeat alarm (Repetir alarme) e voltar a dormir. O alarme tocará novamente após nove minutos. Você pode continuar pressionando o botão Repeat Alarm a cada nove minutos até que o alarme seja completamente desativado.
Comece bem o dia acordando tranqüilamente com um volume de alarme que aumenta gradativamente. Os toques de alarmes convencionais com volume predefinido são muito baixos para acordá-lo ou são tão desagradáveis que o fazem pular da cama bruscamente. Desperte ao som de sua música, estação de rádio ou campainha de alarme favoritas. O volume do alarme do despertador suave aumenta de modo gradativo, de muito baixo a razoavelmente alto, despertando-o suavemente.
3.3
de 5
15
Críticas
ThaAndo
12/07/2019
Brasil
Botões mudam de função
Olá, as funções dos botões estão misturadas. Por exemplo, ao tentar aumentar o volume ele muda de estação. Ao tentar mudar de estação ele entra na configuração do alarme 1 e assim por diante. Não há um padrão, pois de repente os botões voltam a função normal. Meu equipamento tem 7 anos. Obrigada, Thais
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para AJ1003 Rádio-relógio com sintonia digital
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Alv123
12/07/2019
Brasil
Botões mudam de função
Olá, as funções dos botões estão misturadas. Por exemplo, ao tentar aumentar o volume ele muda de estação. Ao tentar mudar de estação ele entra na configuração do alarme 1 e assim por diante. Não há um padrão, pois de repente os botões voltam a função normal. Meu equipamento tem 7 anos. Obrigada, Thais
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EmidioCosta
02/07/2016
Brasil
Não desperta sem energia.
Lamentável o não funcionamento do despertador, quando não há energia elétrica. Ele mantém os ajustes de horário graças à bateria, porém já perdi a hora por esse motivo. Ou há algum controle que eu não percebi?
Sim, eu recomendo este produto
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