ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Totalmente portátil
  • Totalmente portátil
  • Totalmente portátil
  • Totalmente portátil

Descontinuado

Rádio portátil

AE1530/00

3
| (2) Críticas
Totalmente portátil
Você pode ouvir um som alto e de boa qualidade onde estiver com este rádio MW/FM moderno e portátil da Philips.
Ver todos os benefícios

Totalmente portátil

  • Sintonização analógica FM/MW

  • Alto-falante interno

  • Tomada do fone de ouvido

  • Funciona a pilha

Sintonizador FM/MW para curtir rádio

Sintonizador FM/MW para curtir rádio

Sintonizador estéreo FM/MW (AM)

Controle giratório individual liga/desliga e de volume

0

Alto-falante interno para curtir o rádio em alto e bom som

Alto-falante interno para curtir o rádio em alto e bom som

O alto-falante oferece uma boa qualidade de som para um maior prazer.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

05/09/2019

Brasil

Brasil

Muito mais que um rádio, é um Philips!

Quero lhes dizer que o rádio é excelente, para ser um rádio portátil, pequeno, que é o que ele realmente é! Por ter um design (desenho) Slin (magro, fino) ele usa pilhas do tipo palito (AAA) Pilhas que tem menos amperagem (corrente, força, energia) do que pilhas do tipo AA (pequenas comuns), e são usadas justamente por estas pilhas AAA serem mais finas que as comuns. Agora, você quer resolver a questão da durabilidade das pilhas? Então, compre pilhas palito (AAA) do tipo Alcalinas, que vão durar no mínimo dez vezes mais que as pilhas comuns AAA. Quanto ao som, tem um bom som para ser um rádio pequeno, portátil, e com fone de ouvido fica excelente! Por ser Slin, é ideal para você levá-lo na rua, "no bolso", ou em qualquer lugar, e até mesmo, direto no seu ouvido, para ouvir sem fones em locais com muito barulho. Tenha este maravilhoso rádio portátil Se você quer ter um rádio portátil, pequeno, bem leve, bonito, e com um ótimo som para se ouvir de forma "normal", então o rádio é este! Compre-o, use pilhas Alcalinas, e seja ainda mais feliz! O meu está aqui comigo me fazendo companhia em todos os lugares que vou ou estou, e já comprei mais alguns para deixar como back-up!

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 Rádio portátil

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para AE1530 Rádio portátil

12/11/2021

Brasil

Brasil

Frequência de FM

Não tem Frequência de FM 76 - 108 MHZ para atender aos brasileiros

Prós

Nenhum

Contras

FM não começa com 76 MHZ

Esta avaliação foi feita para AE1530 Rádio portátil

Esta avaliação foi feita para AE1530 Rádio portátil

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.