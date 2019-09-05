Quero lhes dizer que o rádio é excelente, para ser um rádio portátil, pequeno, que é o que ele realmente é! Por ter um design (desenho) Slin (magro, fino) ele usa pilhas do tipo palito (AAA) Pilhas que tem menos amperagem (corrente, força, energia) do que pilhas do tipo AA (pequenas comuns), e são usadas justamente por estas pilhas AAA serem mais finas que as comuns. Agora, você quer resolver a questão da durabilidade das pilhas? Então, compre pilhas palito (AAA) do tipo Alcalinas, que vão durar no mínimo dez vezes mais que as pilhas comuns AAA. Quanto ao som, tem um bom som para ser um rádio pequeno, portátil, e com fone de ouvido fica excelente! Por ser Slin, é ideal para você levá-lo na rua, "no bolso", ou em qualquer lugar, e até mesmo, direto no seu ouvido, para ouvir sem fones em locais com muito barulho. Tenha este maravilhoso rádio portátil Se você quer ter um rádio portátil, pequeno, bem leve, bonito, e com um ótimo som para se ouvir de forma "normal", então o rádio é este! Compre-o, use pilhas Alcalinas, e seja ainda mais feliz! O meu está aqui comigo me fazendo companhia em todos os lugares que vou ou estou, e já comprei mais alguns para deixar como back-up!