Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

A tecnologia VitaShield captura aerossóis e partículas menores do que o menor Coronavírus conhecido (6). Praticamente nada escapa do VitaShield: ele desativa os vírus e os prende em seu interior. Testado de forma independente pelo grupo de saúde Airmid para remover até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (7).