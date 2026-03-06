AC1715/10
Purifica ambientes de até 78 ㎡
300 ㎥/h de taxa de ar limpo (CADR)
Filtro HEPA e de carvão ativado
Conectado com o aplicativo Air+
A tecnologia VitaShield captura aerossóis e partículas menores do que o menor Coronavírus conhecido (6). Praticamente nada escapa do VitaShield: ele desativa os vírus e os prende em seu interior. Testado de forma independente pelo grupo de saúde Airmid para remover até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (7).
Os purificadores Philips passam por 170 testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de serem liberados da nossa fábrica e são certificados pela European Centre for Allergy Research Foundation. Eles são submetidos a rigorosos testes de vida útil e durabilidade para operação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana).
No modo de descanso, o purificador opera quase em silêncio para manter o ar limpo enquanto você dorme. Tanto o índice de qualidade do ar quanto a luz na interface do usuário podem ser reduzidos ou desligados para evitar qualquer distúrbio de luz.
Críticas
(1) A partir do ar que passou pelo filtro, o tempo teórico para uma única limpeza é calculado dividindo-se o tamanho do cômodo de 48 m³ pelo CADR 300m³/h (supondo que o cômodo tenha 20 m² de área útil e 2,4 m de altura).
(2) Teste realizado pelo Airmid Health Group Ltd. em uma câmara de teste de 28,5 m³ contaminada com influenza A (H1N1) no ar; redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Um purificador de ar por si só não protege contra Covid-19, mas pode fazer parte do plano de proteção geral (Agência de Proteção Ambiental dos EUA).
(3) A partir do ar que passa pelo filtro. Testado com aerossol de NaCl pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.
(4) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com pó de pólen de bétula no meio filtrante de acordo com o SOP 350.003 do instituto austríaco OFI.
(5) Os purificadores de ar Philips têm maior taxa de fornecimento de ar limpo e eficiência energética com um filtro NanoProtect HEPA do que com um filtro HEPA H13, testado de acordo com a norma GB/T 18801.
(6) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com aerossol de NaCl pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1. Os Coronavírus têm um tamanho de aproximadamente 0,08 a 0,22 mícron (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5ª edição, Academic Press, 2017, capítulo 24, pp. 435-461).
(7) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, em uma câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus humano (HCoV-229E), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.
(8) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de uso por usuários de produtos Philips e nos dados de nível de poluição urbana externa da OMS. A vida útil real é afetada pelos ambientes e frequências de uso.
(9) A disponibilidade da Alexa e do Google Home depende da sua localização.
(10) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com aerossol de NaCl por um laboratório terceiro.
(11) Economia baseada na vida útil anunciada do filtro e no preço praticado nos sites ou varejistas da marca, Holanda, 21 de junho de 2022.