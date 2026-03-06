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Série 1000iPurificador de ar para cômodos médios

AC1715/10

Purifica o ar em menos de 10 minutos (1)
Com apenas o toque de um botão, o purificador de ar filtra os vírus, alérgenos ou poluentes invisíveis em sua casa para mantê-la limpa e segura. Ele purifica de forma rápida e eficaz graças à sua taxa de fornecimento de ar limpo (CADR) de 300 m³/h.
Ver todos os benefícios

99,9% de remoção de vírus, alérgenos e poluentes (2, 3, 4)

Purifica o ar em menos de 10 minutos (1)

  • Purifica ambientes de até 78 ㎡

  • 300 ㎥/h de taxa de ar limpo (CADR)

  • Filtro HEPA e de carvão ativado

  • Conectado com o aplicativo Air+

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

Remove até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar

A tecnologia VitaShield captura aerossóis e partículas menores do que o menor Coronavírus conhecido (6). Praticamente nada escapa do VitaShield: ele desativa os vírus e os prende em seu interior. Testado de forma independente pelo grupo de saúde Airmid para remover até 99,9% dos vírus e aerossóis do ar (2). Também testado para coronavírus (7).

Testado e certificado para oferecer qualidade confiável

Testado e certificado para oferecer qualidade confiável

Os purificadores Philips passam por 170 testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de serem liberados da nossa fábrica e são certificados pela European Centre for Allergy Research Foundation. Eles são submetidos a rigorosos testes de vida útil e durabilidade para operação contínua (24 horas por dia, 7 dias por semana).

Ultrassilencioso e sem interferência da luz

Ultrassilencioso e sem interferência da luz

No modo de descanso, o purificador opera quase em silêncio para manter o ar limpo enquanto você dorme. Tanto o índice de qualidade do ar quanto a luz na interface do usuário podem ser reduzidos ou desligados para evitar qualquer distúrbio de luz.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. (1) A partir do ar que passou pelo filtro, o tempo teórico para uma única limpeza é calculado dividindo-se o tamanho do cômodo de 48 m³ pelo CADR 300m³/h (supondo que o cômodo tenha 20 m² de área útil e 2,4 m de altura).

  2. (2) Teste realizado pelo Airmid Health Group Ltd. em uma câmara de teste de 28,5 m³ contaminada com influenza A (H1N1) no ar; redução medida no modo Turbo após 10 a 20 minutos. Um purificador de ar por si só não protege contra Covid-19, mas pode fazer parte do plano de proteção geral (Agência de Proteção Ambiental dos EUA).

  3. (3) A partir do ar que passa pelo filtro. Testado com aerossol de NaCl pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.

  4. (4) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com pó de pólen de bétula no meio filtrante de acordo com o SOP 350.003 do instituto austríaco OFI.

  5. (5) Os purificadores de ar Philips têm maior taxa de fornecimento de ar limpo e eficiência energética com um filtro NanoProtect HEPA do que com um filtro HEPA H13, testado de acordo com a norma GB/T 18801.

  6. (6) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com aerossol de NaCl pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1. Os Coronavírus têm um tamanho de aproximadamente 0,08 a 0,22 mícron (MacLachlan, Dubovi, Fenner's Veterinary Virology, 5ª edição, Academic Press, 2017, capítulo 24, pp. 435-461).

  7. (7) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, em uma câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus humano (HCoV-229E), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.

  8. (8) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de uso por usuários de produtos Philips e nos dados de nível de poluição urbana externa da OMS. A vida útil real é afetada pelos ambientes e frequências de uso.

  9. (9) A disponibilidade da Alexa e do Google Home depende da sua localização.

  10. (10) A partir do ar que passa pelo filtro, testado com aerossol de NaCl por um laboratório terceiro.

  11. (11) Economia baseada na vida útil anunciada do filtro e no preço praticado nos sites ou varejistas da marca, Holanda, 21 de junho de 2022.