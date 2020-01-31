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Descontinuado

Fones de ouvido profissionais para DJs

A5PRO/00

3.9

| (8) Críticas | 86% recomendam este produto

Fones de ouvido profissionais para DJs

Premiado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips para trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para atender aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.

Ver todos os benefícios

em parceria com Armin van Buuren

Fones de ouvido profissionais para DJs

  • Drivers totalmente fechados de 50 mm

  • Over-ear

  • Espumas supra-aural

  • Totalmente dobrável

Três tamanhos de espumas substituíveis para se ajustar a diferentes utilizações

Três tamanhos de espumas substituíveis para se ajustar a diferentes utilizações

Espumas giratórias fáceis de encaixar: basta girar e encaixar! Elas têm o mesmo mecanismo que a lente de uma câmera. As espumas auriculares macias oferecem longas horas de conforto e vêm em três tamanhos para se ajustarem a qualquer preferência e utilização em diferentes ambientes de áudio.

Reprodução de som fiel ao original

A reprodução de som permanece fiel ao original e permite aproveitar ao máximo suas músicas.

Alça em liga de aço com juntas em alumínio para maior durabilidade

Alça em liga de aço com juntas em alumínio para maior durabilidade

O Philips A5-PRO combina um design robusto com excelente encaixe. Com um acabamento rígido anodizado e uma estrutura leve e resistente em alumínio, esse produto é a companhia perfeita para resistir a qualquer ambiente ativo de DJs.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.9

de 5

8

Críticas

86%

recomendam este produto

2

31/01/2020

Brasil

Brasil

Um dos melhores do mercado

Tenho ele desde de 2016, o som dele é incrivel tanto agudo e grave. as espumas realmente nao vendem no Brasil mas vc acha facil pra comprar na Aliexpress por 30 reais o par, ultima vez que comprei durou 1 ano e meio, basta não ficar soando tanto no couro que demora pra desgastar. o suor acaba com o couro das espumas.

Prós

Sons incriveis, tanto agudos, medios e graves.

Contras

usar ele no calor provoca muito suor que acaba afetando a vida útil das espumas por serem de couro.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para A5PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

Data de uso 2018-01-31

Sim, eu recomendo este produto

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Data de uso 2018-01-31

02/04/2019

Brasil

Brasil

Espumas

Preciso de novas espumas. Necessito de 93 e 110mm. O fone é excelente. Recomendo à todos. Ok

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Esta avaliação foi feita para A5PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

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02/02/2016

Brasil

Brasil

Incrível

Este headphone é incrível, a qualidade dos materiais é superior aos fones que se encontra no mercado, é super resistente. A qualidade do áudio é imbatível no sentido de clareza, mas para se conseguir graves intensos com uma fonte tipo telefone celular, deve se utilizar um DAC ou um receiver.

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Esta avaliação foi feita para A5PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

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Esta avaliação foi feita para A5PRO Fones de ouvido profissionais para DJs

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