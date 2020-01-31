Descontinuado
Fones de ouvido profissionais para DJs
Premiado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips para trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para atender aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.
Drivers totalmente fechados de 50 mm
Over-ear
Espumas supra-aural
Totalmente dobrável
Espumas giratórias fáceis de encaixar: basta girar e encaixar! Elas têm o mesmo mecanismo que a lente de uma câmera. As espumas auriculares macias oferecem longas horas de conforto e vêm em três tamanhos para se ajustarem a qualquer preferência e utilização em diferentes ambientes de áudio.
A reprodução de som permanece fiel ao original e permite aproveitar ao máximo suas músicas.
O Philips A5-PRO combina um design robusto com excelente encaixe. Com um acabamento rígido anodizado e uma estrutura leve e resistente em alumínio, esse produto é a companhia perfeita para resistir a qualquer ambiente ativo de DJs.
3.9
de 5
8
Críticas
86%
recomendam este produto
31/01/2020
Brasil
Um dos melhores do mercado
Tenho ele desde de 2016, o som dele é incrivel tanto agudo e grave. as espumas realmente nao vendem no Brasil mas vc acha facil pra comprar na Aliexpress por 30 reais o par, ultima vez que comprei durou 1 ano e meio, basta não ficar soando tanto no couro que demora pra desgastar. o suor acaba com o couro das espumas.
Prós
Sons incriveis, tanto agudos, medios e graves.
Contras
usar ele no calor provoca muito suor que acaba afetando a vida útil das espumas por serem de couro.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para A5PRO Fones de ouvido profissionais para DJs
Data de uso 2018-01-31
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Data de uso 2018-01-31
ANDLIX
02/04/2019
Brasil
Espumas
Preciso de novas espumas. Necessito de 93 e 110mm. O fone é excelente. Recomendo à todos. Ok
Sim, eu recomendo este produto
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Maxcastro
02/02/2016
Brasil
Incrível
Este headphone é incrível, a qualidade dos materiais é superior aos fones que se encontra no mercado, é super resistente. A qualidade do áudio é imbatível no sentido de clareza, mas para se conseguir graves intensos com uma fonte tipo telefone celular, deve se utilizar um DAC ou um receiver.
Sim, eu recomendo este produto
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