Descontinuado
A5PROI/00
Fones de ouvido profissionais para DJs
Premiado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips para trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para atender aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.
Drivers totalmente fechados de 50 mm
Over-ear
Espumas supra-aural
Totalmente dobrável
Desenvolvidos pensando nos DJs profissionais, as partes auriculares desses fones de ouvido podem girar até 90 graus, ideal para a escuta prática em um ouvido durante a mixagem de faixas. Os fones giratórios também podem ser usados para escuta mais casual, quando às vezes é necessário prestar atenção em sons externos.
Os materiais dos fones de ouvido são cuidadosamente selecionados para garantir longas horas de conforto e desempenho sonoro avançado. As espumas Deluxe com entrada de ar foram desenvolvidas para garantir um encaixe ergonômico ideal, além de manter sons graves e isolar ruídos do ambiente.
Críticas