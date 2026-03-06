Fones de ouvido profissionais para DJs

Premiado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips para trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para atender aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.