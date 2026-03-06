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Descontinuado

Fones de ouvido profissionais com microfone p/ DJs

A5PROI/00

Fones de ouvido profissionais para DJs

Premiado cinco vezes como o melhor DJ do mundo, Armin van Buuren fez uma parceria com a Philips para trazer os fones de ouvido A5-PRO. Com a ajuda da sua experiência, o A5 foi desenvolvido para atender aos padrões e às demandas mais altas dos DJs internacionais e profissionais da indústria.

Ver todos os benefícios

em parceria com Armin van Buuren

Fones de ouvido profissionais para DJs

  • Drivers totalmente fechados de 50 mm

  • Over-ear

  • Espumas supra-aural

  • Totalmente dobrável

O microfone e o controle remoto integrados alternam entre músicas e chamadas

Concha auditiva giratória de 90 graus para utilização estilo DJ

Concha auditiva giratória de 90 graus para utilização estilo DJ

Desenvolvidos pensando nos DJs profissionais, as partes auriculares desses fones de ouvido podem girar até 90 graus, ideal para a escuta prática em um ouvido durante a mixagem de faixas. Os fones giratórios também podem ser usados para escuta mais casual, quando às vezes é necessário prestar atenção em sons externos.

Espumas auriculares confortáveis, substituíveis e removíveis

Espumas auriculares confortáveis, substituíveis e removíveis

Os materiais dos fones de ouvido são cuidadosamente selecionados para garantir longas horas de conforto e desempenho sonoro avançado. As espumas Deluxe com entrada de ar foram desenvolvidas para garantir um encaixe ergonômico ideal, além de manter sons graves e isolar ruídos do ambiente.

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