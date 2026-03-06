Descontinuado
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Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas alcalinas.
5 unidades
Alcalina
Durante o processo de fabrico, é utilizada a melhor tecnologia para garantir um desempenho fiável e a longo prazo.
Perfeitas para comandos de automóveis, sistemas de fecho sem chave, equipamento fotográfico e outros dispositivos eletrónicos
Todas as pilhas perdem energia quando não estão a ser utilizadas. Garantimos que a pilha mantém pelo menos 80% da sua carga inicial dentro do seu prazo de validade.
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.