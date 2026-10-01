Descontinuado
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Compartilhe suas lembranças
Quantas fotos digitais estão perdidas em seu PC? Veja, compartilhe, organize e reviva momentos especiais com o Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de compartilhar suas lembranças, exibindo fotos digitais com uma qualidade fantástica e sem precisar de um PC.
LCD de 17,8 cm (7")
Proporção 16:9
O imagen é uma exclusiva tecnologia de aperfeiçoamento de fotos da Philips que as analisa automaticamente para ajustá-las no contraste ideal e para corrigir as cores. O imagen separa as cores para evitar "crosstalk", ajusta a distribuição de brilho para um contraste visual excelente e corrige a gama para obter cores precisas.
RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para exibição de fotos pequenas na proporção ideal 4:3, intensificando a cor nas bordas de fotos menores do que a tela até as laterais, eliminando faixas pretas e distorção na proporção de imagem.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo em exibição, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.
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