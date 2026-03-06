Descontinuado
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Alimenta todos os dispositivos de alto consumo de energia
Atualmente, os produtos eletrônicos, como brinquedos e aparelhos portáteis de áudio, consomem mais energia. Mantenha-os ligados por mais tempo usando as pilhas Power Alkaline da Philips.
9V
Alcalina
Os símbolos universais na embalagem explicam sobre como e onde as pilhas podem/devem ser usadas.
Todas as pilhas sofrem perda de energia quando não estão em uso. Garantimos que a pilha contenha pelo menos 80% de sua energia inicial dentro do prazo de validade.
Essas baterias Philips são seguramente livres de metais pesados prejudiciais à saúde, como cádmio, mercúrio e chumbo.
Para contribuir com o meio ambiente e a saúde humana, conte com nosso parceiro de logística reversa, Green Eletron, para descartar as baterias de maneira responsável. Consulte o site https://www.greeneletron.org.br/pilhas para obter informações sobre pontos de coleta.