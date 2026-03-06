MultiView que possibilita visualização e conexão duplas ativas simultaneamente

Agora, você pode curtir uma conectividade sem igual de maneira confortável, no trabalho ou em casa, com o display Philips MultiView de alta resolução. O Multiview possibilita visualização e conexão ativas simultaneamente para que você possa trabalhar com vários dispositivos, como PC e notebook ao mesmo tempo, tornando multitarefas complexas fáceis de lidar. Agora é muito fácil assistir ao futebol ao vivo diretamente do decodificador à direita e navegar na Internet em seu notebook à esquerda. Mantenha o olho vivo nas notícias na janela menor enquanto trabalha no seu mais recente blog.