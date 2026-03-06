Descontinuado
346P1CRH/00
Domine todas as tarefas em uma visão panorâmica nítida
A tela curva WQHD Philips Brilliance com DisplayHDR 400 oferece visuais nítidos incríveis. O USB-C e uma webcam retrátil segura com Windows Hello aumentam a sua produtividade.
P Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Estes monitores da Philips fornecem imagens CrystalClear, UltraWide Quad HD com resolução de 3440 x 1440 píxeis. Utilizando painéis de alto desempenho com alta densidade de píxeis e ângulos de visão amplos de 178/178 graus, estes novos monitores fazem com que suas imagens e gráficos ganhem vida. O formato UltraWide 21:9 proporciona maior produtividade com mais espaço para comparações lado a lado e mais colunas visíveis em planilhas. Seja você um profissional exigente, que necessita de informações extremamente detalhadas para soluções CAD-CAM ou um especialista financeiro que trabalha em grandes planilhas, os monitores da Philips fornecem imagens CrystalClear.
Agora, você pode curtir uma conectividade sem igual de maneira confortável, no trabalho ou em casa, com o display Philips MultiView de alta resolução. O Multiview possibilita visualização e conexão ativas simultaneamente para que você possa trabalhar com vários dispositivos, como PC e notebook ao mesmo tempo, tornando multitarefas complexas fáceis de lidar. Agora é muito fácil assistir ao futebol ao vivo diretamente do decodificador à direita e navegar na Internet em seu notebook à esquerda. Mantenha o olho vivo nas notícias na janela menor enquanto trabalha no seu mais recente blog.
Este monitor Philips possui uma base de acoplamento USB tipo C integrada com fornecimento de energia. Seu conector USB-C fino e reversível permite uma ancoragem fácil com um único cabo. Simplifique conectando todos seus periféricos, como teclado, mouse e o cabo Ethernet RJ-45, à base de acoplamento do monitor. Basta conectar seu notebook e este monitor com um único cabo USB-C para assistir a vídeos de alta resolução e transferir dados de alta velocidade enquanto liga e recarrega seu notebook ao mesmo tempo.
Críticas
Raio da curvatura da tela em milímetros
A resolução máxima funciona para entradas USB-C, DP ou HDMI.
Ao conectar ao USB-C, se o computador não for compatível com HBR3, mude a configuração do hub USB para USB 2.0 para que a resolução seja compatível com 3.440 x 1.440 a 100 Hz.
Valor do tempo de resposta igual ao SmartResponse
Cobertura BT. 709/DCI-P3 com base no CIE 1976
Área de NTSC com base no CIE 1976
Área de sRGB com base no CIE 1931
Cobertura Adobe RGB baseada em CIE1976
Se sua conexão Ethernet parecer lenta, entre no menu OSD e selecione USB 3.0 ou uma versão superior que possa suportar a velocidade de LAN de 1 G.
A versão DisplayPort 1.4 é para HDR
Para transmissão de vídeo via USB-C, seu notebook/dispositivo deve suportar o modo USB-C DP Alt
Para a função de carregamento e alimentação USB-C, seu notebook/dispositivo deve suportar as especificações de fornecimento de energia padrão USB-C. Consulte o manual do usuário ou o fabricante do seu notebook para mais detalhes.
Número máximo de monitores externos que podem ser suportados: 1 usando USB-C, 2 usando DP
A resolução máxima do monitor externo dependerá da limitação da largura de banda.
Quando o monitor estiver conectado com USB-C e se o computador for compatível com HBR3, você poderá ter a função MST com a resolução máxima de 3.440 x 1.440 a 60 Hz no monitor primário e 1.920 x 1.080 a 60 Hz no monitor secundário. Caso contrário, altere a configuração USB do monitor primário para USB 2.0 via configuração OSD para que o MST funcione.
Ao usar o MST sobre DP, tanto o monitor primário quanto o secundário precisam ser configurados para o modo de extensão DP por meio da configuração OSD do monitor, e a resolução máxima de ambos os monitores só pode ser de 3.440 x 1.440 a 60 Hz.
A classificação do EPEAT é válida apenas no local em que a Philips registra o produto. Acesse https://www.epeat.net/ para visualizar o status do registro em seu país.
O monitor pode ser diferente das imagens de apresentação.
Os produtos e acessórios listados neste folheto podem variar conforme o país e a região.
Os cabos fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e especificações de acordo com os requisitos específicos do país ou da região.