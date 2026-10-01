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Desempenho elétrico perfeito
Philips LED-CANbus HB3/HB4 é o suplemento ideal para os faróis de LED HB3/HB4 e HIR2. Com instalação fácil, garante um ajuste elétrico perfeito ao seu carro, eliminando possíveis problemas com os avisos do painel.
Para LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]
Embalagem c/: 2
Sistema automotivo avançado
Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.
Graças ao design avançado, o adaptador CANbus pode ser instalado com facilidade para oferecer bom desempenho desde o primeiro dia.
O design automotivo do adaptador CANbus leva em consideração as exigentes condições de uso diárias no compartimento do motor.
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Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.