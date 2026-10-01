ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Foto única do produto

CANbus LED adapterAcessório para instalação LED

18956C2

Desempenho elétrico perfeito

Philips LED-CANbus HB3/HB4 é o suplemento ideal para os faróis de LED HB3/HB4 e HIR2. Com instalação fácil, garante um ajuste elétrico perfeito ao seu carro, eliminando possíveis problemas com os avisos do painel.

Ver todos os benefícios

Função progressiva

Desempenho elétrico perfeito

  • Para LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Embalagem c/: 2

  • Sistema automotivo avançado

Desempenho garantido para LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.

Instalação fácil

Graças ao design avançado, o adaptador CANbus pode ser instalado com facilidade para oferecer bom desempenho desde o primeiro dia.

Desempenho ideal em todas as condições

O design automotivo do adaptador CANbus leva em consideração as exigentes condições de uso diárias no compartimento do motor.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.