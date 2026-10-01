Desempenho garantido para LED-HL [~H11] e LED-FOG

Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.