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Desempenho elétrico perfeito
Philips LED-CANbus FOG é o suplemento ideal para faróis de LED FOG ou H11. É fácil de instalar e tem encaixe elétrico perfeito em seu carro, eliminando possíveis problemas com avisos do painel.
Para LED-HL [~H11] e LED-FOG
Embalagem c/: 2
evite sinais de erro no painel
Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.
Graças ao design avançado, o adaptador CANbus pode ser instalado com facilidade para oferecer bom desempenho desde o primeiro dia.
O design automotivo do adaptador CANbus leva em consideração as exigentes condições de uso diárias no compartimento do motor.
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Críticas
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.