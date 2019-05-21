Para LED-HL [~H7]
Embalagem c/: 2
evite sinais de erro no painel
Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.
Graças ao design avançado, o adaptador CANbus pode ser instalado com facilidade para oferecer bom desempenho desde o primeiro dia.
O design automotivo do adaptador CANbus leva em consideração as exigentes condições de uso diárias no compartimento do motor.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
AndreFerreira17
21/05/2019
Brasil
Apaga o erro do computador de bordo
Excelente produto, ótima qualidade dos materias e cumpre perfeitamente seu papel.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para CANbus adaptor LED 18952C2 LED adaptador CANbus
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.