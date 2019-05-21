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  • Desempenho elétrico perfeito
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CANbus adaptor LEDLED adaptador CANbus

18952C2

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Desempenho elétrico perfeito
Philips LED-CANbus H7 é o suplemento ideal para faróis de LED H7. É fácil de instalar e tem encaixe elétrico perfeito em seu carro, eliminando possíveis problemas com avisos do painel.
Ver todos os benefícios

Função progressiva

Desempenho elétrico perfeito

  • Para LED-HL [~H7]

  • Embalagem c/: 2

  • evite sinais de erro no painel

Desempenho garantido para LED-HL [~H7]

Alguns modelos de carro têm desafios específicos para upgrades de LED. Os adaptadores exclusivos Philips CANbus garantem um bom funcionamento em quaisquer problemas elétricos. Eles resolvem possíveis problemas relacionados a mensagens de erro no painel ou à oscilação dos LEDs.

Instalação fácil

Graças ao design avançado, o adaptador CANbus pode ser instalado com facilidade para oferecer bom desempenho desde o primeiro dia.

Desempenho ideal em todas as condições

O design automotivo do adaptador CANbus leva em consideração as exigentes condições de uso diárias no compartimento do motor.

Especificações técnicas

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Críticas

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21/05/2019

Brasil

Brasil

Apaga o erro do computador de bordo

Excelente produto, ótima qualidade dos materias e cumpre perfeitamente seu papel.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para CANbus adaptor LED 18952C2 LED adaptador CANbus

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.