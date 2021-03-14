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LongLife EcoVisionVida útil mais longa

12972LLECOC1

2.8

| (4) Críticas

Conduza com segurança

Está cansado de sempre precisar trocar as lâmpadas de seus faróis? Com uma vida útil mais longa, a Philips LongLife EcoVision é a escolha dos motoristas que buscam diminuir a manutenção de seus veículos.

Ver todos os benefícios

Maior vida útil, menos substituições

Conduza com segurança

  • Tipo de lâmpada: H7

  • 12 V

  • 55 W, Embalagem com: 1

  • Lâmpada ultrarresistente

  • Número de lâmpadas: 1

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Especificações técnicas

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Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

4

Críticas

3
2

14/03/2021

Brasil

Brasil

Atende pelo que se espera.

A data real de compra não pôde ser realmente aplicada em minhas compras. Bem! Comprei o conjunto de lâmpadas, duas para faróis e duas lanternas, em 08/2013 e logo instalei em minha moto. A primeira, do conjunto, que instalei veio a queimar em 09/03/2021 e sempre me proporcionou uma boa visão noturna. Posso afirmar que o seu desempenho e durabilidade me surpreenderam. Troquei no mesmo dia em que queimou pelo "segundo jogo" do conjunto adquirido. Essa segunda, apenas a do farol, queimou em 13/03/2021, . Posso considerar que o tempo de compra até seu uso, não encontrei a "validade" na embalagem, tenha alguma relação de causa e efeito, pois a cidade onde moro atualmente tem a maioria de suas ruas em paralelepípedos e a trepidação é extrema e incômoda.

Prós

Melhora a visibilidade noturna.

Contras

Nada observado

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

Data de uso 2019-03-14

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

Data de uso 2019-03-14

28/04/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

eficaz nas estradas

eu aconselho a compra deste produto pela eficaz nas BR

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output

29/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Não Dura nada

Lampada não durou 6 meses e não consigo acionar a garantia.

Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos

Data de uso 2025-09-24

Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos

Data de uso 2025-09-24

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