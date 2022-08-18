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BlueVisionLâmpada convencional interna e de sinalização

12961BVB2

4

| (1) Aval. | 100% recomendam este produto

Dirija com estilo

As lâmpadas de sinalização e interiores BlueVision foram projetadas para motoristas que buscam personalizar seus veículos. Com a sinalização e as luzes interiores BlueVision, os motoristas desfrutam de um efeito xénon azul inigualável em uma lâmpada de estrada totalmente homologada e legalizada.

Ver todos os benefícios

Exclusiva luz azul de alto brilho

Dirija com estilo

  • Tipo de lâmpada: W5W

  • Embalagem c/: 2

  • 12 V, 5 W

A Philips é a preferida das principais montadoras

A Philips é a preferida das principais montadoras

Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

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18/08/2022

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Boa estética

Perfeita a temperatura de cor, combinando com as lâmpadas xtreme vision moto

Prós

Temperatura de cor

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BlueVision Moto 12961BVB2 Lâmpada convencional interna e de sinalização

Data de uso 2021-07-18

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para BlueVision Moto 12961BVB2 Lâmpada convencional interna e de sinalização

Data de uso 2021-07-18

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