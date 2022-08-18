Dirija com estilo
As lâmpadas de sinalização e interiores BlueVision foram projetadas para motoristas que buscam personalizar seus veículos. Com a sinalização e as luzes interiores BlueVision, os motoristas desfrutam de um efeito xénon azul inigualável em uma lâmpada de estrada totalmente homologada e legalizada.
Tipo de lâmpada: W5W
Embalagem c/: 2
12 V, 5 W
Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips
Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.
Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.
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4.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
Naco
18/08/2022
Brasil
Comprador verificado
Boa estética
Perfeita a temperatura de cor, combinando com as lâmpadas xtreme vision moto
Prós
Temperatura de cor
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision Moto 12961BVB2 Lâmpada convencional interna e de sinalização
Data de uso 2021-07-18
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para BlueVision Moto 12961BVB2 Lâmpada convencional interna e de sinalização
Data de uso 2021-07-18