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Iluminação interna e sinalização em LED

12956X2

12956X2

LUM12956X2

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Dirija com o máximo de segurança e estilo
Alguns veículos equipados com um sistema controlador CANBus podem causar erros de painel se você instalar lâmpadas de LED. Use o cancelador de aviso Philips CEA5W para remover esses sinais de erro e desfrute do desempenho perfeito das lâmpadas de sinalização LED Philips [~5 W].
Ver todos os benefícios

Cancelador de aviso de LED

Dirija com o máximo de segurança e estilo

  • Tipo de lâmpada: CANbus 5 W

  • Embalagem c/: 2

  • 12 V, 5 W

Cancelador de aviso de LED

Em alguns veículos que são equipados com um sistema de controle CANbus, a instalação de lâmpadas de LED pode causar sinais de erro no painel. Usando os canceladores de aviso de LED Philips, você evita os sinais de erro causados pela falha de diagnóstico do sistema CANbus.

Especificações técnicas

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Críticas

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de 5

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3
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12/07/2019

Brasil

Brasil

Não apagou erro no painel

Já na instalação juntamente com a lampada Phillips T10 apresentou erro no painel.

Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminação interna e sinalização em LED

Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminação interna e sinalização em LED

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