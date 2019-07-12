12956X2
12956X2
LUM12956X2
Tipo de lâmpada: CANbus 5 W
Embalagem c/: 2
12 V, 5 W
Em alguns veículos que são equipados com um sistema de controle CANbus, a instalação de lâmpadas de LED pode causar sinais de erro no painel. Usando os canceladores de aviso de LED Philips, você evita os sinais de erro causados pela falha de diagnóstico do sistema CANbus.
1.0
de 5
1
Aval.
Jean88
12/07/2019
Brasil
Não apagou erro no painel
Já na instalação juntamente com a lampada Phillips T10 apresentou erro no painel.
Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminação interna e sinalização em LED
Esta avaliação foi feita para 12956X2 Iluminação interna e sinalização em LED