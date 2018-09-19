ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
  • Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.

Descontinuado

X-tremeUltinon LEDlâmpada para faróis automotivos para neblina

12834UNIX2

5
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto
Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.
Os faróis de LED X-tremeUltinon da Philips contêm LED LUXEON premium com 6.000 Kelvin. Nossa tecnologia pateteada SafeBeam projeta 200% de luz mais branca exatamente onde você precisa. Desenvolvidos com design AirFlux avançado para durar.
Ver todos os benefícios

Faróis de LED para neblina, em branco brilhante, de última geração

Mais brilho. Mais branca. Mais resistente.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6000 K

  • Luz 200% mais brilhante

  • Sistema automotivo avançado

Temperatura de cor de 6000 Kelvin para luz branca nítida

Com temperatura de cor de até 6000 Kelvin, os faróis de LED para neblina Philips X-tremeUltinon com base na tecnologia automotiva LUXEON produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz do dia. Com mais visibilidade, você conseguirá reconhecer os obstáculos e fazer o que for necessário para desviar deles. E, como você não precisa se esforçar demais para enxergar o que está à frente, as luzes mais brilhantes fazem com que dirigir à noite seja algo mais tranquilo e interessante.

Atualize suas luzes, atualize seu estilo

Assim como nossos olhos dizem muito sobre nossa alma, o mesmo ocorre com os faróis de seu carro. Se você pretende atualizar seu estilo, sem a necessidade de comprar um carro mais novo, atualizar os faróis é uma das maneiras mais inteligentes de investir seu dinheiro. Seu carro é uma expressão de quem você é, portanto, afirme seu estilo com os faróis de LED Philips para neblina. Troque a luz amarela por uma luz branca nítida e moderna. Para um estilo de última geração, os motoristas inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis de LED Philips para neblina.

Luz brilhante intensa, direcionada exatamente para onde você precisa

Luz brilhante intensa, direcionada exatamente para onde você precisa

Os melhores faróis de carro não são simplesmente aqueles que produzem a luz mais forte. Criar lâmpadas de LED cada vez mais brilhantes para uso em automóveis é a tarefa mais fácil. O importante é o que você faz com essa luz adicional. A luz intensa não controlada não é ideal para dirigir e pode causar reflexos perigosos. Os faróis de LED Philips para neblina, equipados com a tecnologia SafeBeam, concentram a luz onde você precisa. O padrão de feixe uniforme e preciso foi projetado de acordo com as regulamentações de segurança nas estradas quanto a faróis halógenos. Com controle de luz mais preciso, você tem mais visibilidade para dirigir melhor e com mais segurança à noite.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

5.0

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

19/09/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Que lâmpadas de LED Maravilhosas

Essa lâmpadas de LED São tudo de bom para o carro, e o que é melhor, encaixam originalmente bem nos faróis do veículos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

19/09/2018

Brasil

Brasil

Que lâmpadas de LED Maravilhosas

Essa lâmpadas de LED São tudo de bom para o carro, e o que é melhor, encaixam originalmente bem nos faróis do veículos.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

13/04/2018

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Ótimo produto com excelente iluminação

So faltou a Philips indicar um produto específico de forma clara para apagar erro no painel.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber comunicações promocionais – com base nas minhas preferências e comportamento – sobre produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a inscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.
Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.