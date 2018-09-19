Descontinuado
LED-FOG [~H8/H11/H16]
6000 K
Luz 200% mais brilhante
Sistema automotivo avançado
Com temperatura de cor de até 6000 Kelvin, os faróis de LED para neblina Philips X-tremeUltinon com base na tecnologia automotiva LUXEON produzem um feixe de luz branca brilhante semelhante à luz do dia. Com mais visibilidade, você conseguirá reconhecer os obstáculos e fazer o que for necessário para desviar deles. E, como você não precisa se esforçar demais para enxergar o que está à frente, as luzes mais brilhantes fazem com que dirigir à noite seja algo mais tranquilo e interessante.
Assim como nossos olhos dizem muito sobre nossa alma, o mesmo ocorre com os faróis de seu carro. Se você pretende atualizar seu estilo, sem a necessidade de comprar um carro mais novo, atualizar os faróis é uma das maneiras mais inteligentes de investir seu dinheiro. Seu carro é uma expressão de quem você é, portanto, afirme seu estilo com os faróis de LED Philips para neblina. Troque a luz amarela por uma luz branca nítida e moderna. Para um estilo de última geração, os motoristas inteligentes optam pelo estilo superior dos faróis de LED Philips para neblina.
Os melhores faróis de carro não são simplesmente aqueles que produzem a luz mais forte. Criar lâmpadas de LED cada vez mais brilhantes para uso em automóveis é a tarefa mais fácil. O importante é o que você faz com essa luz adicional. A luz intensa não controlada não é ideal para dirigir e pode causar reflexos perigosos. Os faróis de LED Philips para neblina, equipados com a tecnologia SafeBeam, concentram a luz onde você precisa. O padrão de feixe uniforme e preciso foi projetado de acordo com as regulamentações de segurança nas estradas quanto a faróis halógenos. Com controle de luz mais preciso, você tem mais visibilidade para dirigir melhor e com mais segurança à noite.
5.0
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
Gueu
19/09/2018
Brasil
Comprador verificado
Que lâmpadas de LED Maravilhosas
Essa lâmpadas de LED São tudo de bom para o carro, e o que é melhor, encaixam originalmente bem nos faróis do veículos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
Roinuj
19/09/2018
Brasil
Que lâmpadas de LED Maravilhosas
Essa lâmpadas de LED São tudo de bom para o carro, e o que é melhor, encaixam originalmente bem nos faróis do veículos.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
NicolaiBIKE
13/04/2018
Brasil
Comprador verificado
Ótimo produto com excelente iluminação
So faltou a Philips indicar um produto específico de forma clara para apagar erro no painel.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeUltinon LED 12834UNIX2 lâmpada para faróis automotivos para neblina
É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.