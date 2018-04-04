127916000KX2
LED-T10 [~W5W]
Número de lâmpadas: 2
12 V, 0.6 W
Lanterna frontal e luz interna
O objetivo principal da iluminação externa é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a iluminação interna e externa por LEDs é uma maneira inteligente de investir o seu dinheiro. Atualizar sua iluminação externa com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para a luz de ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.
Sinalizar a sua intenção ao mudar a posição do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização brilhante garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Vision oferecem o desempenho de que precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.
Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar trocando sempre as lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos das luzes convencionais: pois quanto mais potente é a luz, mais curta é a sua vida útil. Isso não acontece com o LED, pois com a mesma intensidade da luz os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Vision têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração, com uma vida útil de até 8 anos.
5.0
de 5
1
Aval.
100%
recomendam este produto
silvaleandro006
04/04/2018
Brasil
Excelente
Sem comparação... Realmente um produto de qualidade, alto desempenho, tecnologia e ótimo custo benefício.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Vision LED 127916000KX2 lâmpada automotiva de sinalização e luz interna
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.