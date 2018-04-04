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  • Sinalização mais brilhante, condução mais elegante
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Vision LEDlâmpada automotiva de sinalização e luz interna

127916000KX2

5
| (1) Aval. | 100% recomendam este produto
Sinalização mais brilhante, condução mais elegante
Para uma condução moderna, aproveite as luzes sinalizadoras com cores intensas. As luzes internas e de posicionamento Philips Vision LED T10 com efeito de luz do dia de 6000 K são brilhantes e têm ótima aparência, para que você possa sinalizar com segurança e com estilo.
Ver todos os benefícios

Led durável de alta qualidade

Sinalização mais brilhante, condução mais elegante

  • LED-T10 [~W5W]

  • Número de lâmpadas: 2

  • 12 V, 0.6 W

  • Lanterna frontal e luz interna

Atualize suas luzes, atualize seu estilo

O objetivo principal da iluminação externa é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a iluminação interna e externa por LEDs é uma maneira inteligente de investir o seu dinheiro. Atualizar sua iluminação externa com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para a luz de ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.

Sinalização mais brilhante para maior segurança

Sinalizar a sua intenção ao mudar a posição do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização brilhante garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Vision oferecem o desempenho de que precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.

Iluminação de LED resistente e de longa duração

Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar trocando sempre as lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos das luzes convencionais: pois quanto mais potente é a luz, mais curta é a sua vida útil. Isso não acontece com o LED, pois com a mesma intensidade da luz os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Vision têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração, com uma vida útil de até 8 anos.

Especificações técnicas

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Críticas

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5.0

de 5

1

Aval.

100%

recomendam este produto

4
3
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1

04/04/2018

Brasil

Brasil

Excelente

Sem comparação... Realmente um produto de qualidade, alto desempenho, tecnologia e ótimo custo benefício.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Vision LED 127916000KX2 lâmpada automotiva de sinalização e luz interna

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.