ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Todas as séries

  • Foto única do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem
  • Foto única do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Fotografia da embalagem

SilverVisionLâmpada convencional interna e de sinalização

12496SVB2

BAU15s

As lâmpadas de sinalização SilverVision foram desenvolvidas para o motorista que deseja personalizar o veículo. Com o SilverVision, o motorista desfruta do efeito completo do Chrome nos indicadores dianteiro e traseiro.

Ver todos os benefícios

Indicador com revestimento em prata

BAU15s

  • Tipo de lâmpada: PY21W

  • 12 V

  • 21 W, Embalagem com: 1

  • Mais estilo

A Philips é a preferida das principais montadoras

A Philips é a preferida das principais montadoras

Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips

Altere as duas lâmpadas de sinalização de uma só vez para ter o máximo de efeito

É altamente recomendado alterar as lâmpadas de sinalização por pares para efeito simétrico.

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as aplicações

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as aplicações

Qual lâmpada de 12V usar e para qual aplicação? A oferta automotiva da Philips pode ser usada nas seguintes aplicações: dianteiras e traseiras.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Cadastre-se em nossa Newsletter e receba ofertas exclusivas.

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.

Gostaria de receber informações promocionais, com base em minhas preferências e meu comportamento, sobre os produtos, serviços, eventos e promoções da Philips. Posso cancelar a assinatura facilmente a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas para membros.
  • Acesso antecipado às vendas.
  • Dicas para um estilo de vida saudável.