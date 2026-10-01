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BAU15s
As lâmpadas de sinalização SilverVision foram desenvolvidas para o motorista que deseja personalizar o veículo. Com o SilverVision, o motorista desfruta do efeito completo do Chrome nos indicadores dianteiro e traseiro.
Tipo de lâmpada: PY21W
12 V
21 W, Embalagem com: 1
Mais estilo
Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando tecnologias que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um a cada dois carros na Europa e um a cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips
É altamente recomendado alterar as lâmpadas de sinalização por pares para efeito simétrico.
Qual lâmpada de 12V usar e para qual aplicação? A oferta automotiva da Philips pode ser usada nas seguintes aplicações: dianteiras e traseiras.
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