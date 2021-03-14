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LongLife EcoVisionVida útil mais longa

12362LLECOC1

2.9
| (25) Críticas
Conduza com segurança
Está cansado de sempre precisar trocar as lâmpadas de seus faróis? Com uma vida útil mais longa, a Philips LongLife EcoVision é a escolha dos motoristas que buscam diminuir a manutenção de seus veículos.
Ver todos os benefícios

Maior vida útil, menos substituições

Conduza com segurança

  • Tipo de lâmpada: H11

  • 12 V, 55 W

  • Longa duração, menos substituição

  • Lâmpada ultrarresistente

  • Número de lâmpadas: 1

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.9

de 5

25

Críticas

14/03/2021

Brasil

Brasil

Atende pelo que se espera.

A data real de compra não pôde ser realmente aplicada em minhas compras. Bem! Comprei o conjunto de lâmpadas, duas para faróis e duas lanternas, em 08/2013 e logo instalei em minha moto. A primeira, do conjunto, que instalei veio a queimar em 09/03/2021 e sempre me proporcionou uma boa visão noturna. Posso afirmar que o seu desempenho e durabilidade me surpreenderam. Troquei no mesmo dia em que queimou pelo "segundo jogo" do conjunto adquirido. Essa segunda, apenas a do farol, queimou em 13/03/2021, . Posso considerar que o tempo de compra até seu uso, não encontrei a "validade" na embalagem, tenha alguma relação de causa e efeito, pois a cidade onde moro atualmente tem a maioria de suas ruas em paralelepípedos e a trepidação é extrema e incômoda.

Prós

Melhora a visibilidade noturna.

Contras

Nada observado

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

27/05/2020

Brasil

Brasil

Otima lâmpada

Uma otima escolha escolha ilumina super bem realme te da pra ver a diferenca entre ela e a original.

Prós

Mais iluminacao

Contras

Nenhuma

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

03/09/2018

Brasil

Brasil

Atendeu plenamente minhas expectativas

Produto robusto e com bom rendimento. Qualidade de Lumens excelente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12342XV+S2 Better light output

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