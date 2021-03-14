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LongLife EcoVisionVida útil mais longa

12342LLECOC1

2.8

| (4) Críticas

Conduza com segurança

Está cansado de sempre precisar trocar as lâmpadas de seus faróis? Com uma vida útil mais longa, a Philips LongLife EcoVision é a escolha dos motoristas que buscam diminuir a manutenção de seus veículos.

Ver todos os benefícios

Maior vida útil, menos substituições

Conduza com segurança

  • Tipo de lâmpada: H4

  • 12 V

  • 60/55 W, Embalagem com: 1

  • Lâmpada ultrarresistente

  • Número de lâmpadas: 1

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.

Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções

Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

Até 80.000km sem necessidade de troca

Com a Philips LongLife EcoVision, os motoristas não precisam se preocupar em trocar uma lâmpada de farol por, no mínimo, 100.000 km.

Especificações técnicas

Obter suporte para este produto

Encontrar perguntas frequentes, manuais do usuário, informações de segurança e dicas

Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

2.8

de 5

4

Críticas

3
2

14/03/2021

Brasil

Brasil

Atende pelo que se espera.

A data real de compra não pôde ser realmente aplicada em minhas compras. Bem! Comprei o conjunto de lâmpadas, duas para faróis e duas lanternas, em 08/2013 e logo instalei em minha moto. A primeira, do conjunto, que instalei veio a queimar em 09/03/2021 e sempre me proporcionou uma boa visão noturna. Posso afirmar que o seu desempenho e durabilidade me surpreenderam. Troquei no mesmo dia em que queimou pelo "segundo jogo" do conjunto adquirido. Essa segunda, apenas a do farol, queimou em 13/03/2021, . Posso considerar que o tempo de compra até seu uso, não encontrei a "validade" na embalagem, tenha alguma relação de causa e efeito, pois a cidade onde moro atualmente tem a maioria de suas ruas em paralelepípedos e a trepidação é extrema e incômoda.

Prós

Melhora a visibilidade noturna.

Contras

Nada observado

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

Data de uso 2019-03-14

Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light

Data de uso 2019-03-14

28/04/2017

Brasil

Brasil

Comprador verificado

eficaz nas estradas

eu aconselho a compra deste produto pela eficaz nas BR

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output

29/04/2026

Brasil

Brasil

Comprador verificado

Não Dura nada

Lampada não durou 6 meses e não consigo acionar a garantia.

Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos

Data de uso 2025-09-24

Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos

Data de uso 2025-09-24

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