12342LLECOC1
Conduza com segurança
Está cansado de sempre precisar trocar as lâmpadas de seus faróis? Com uma vida útil mais longa, a Philips LongLife EcoVision é a escolha dos motoristas que buscam diminuir a manutenção de seus veículos.
Tipo de lâmpada: H4
12 V
60/55 W, Embalagem com: 1
Lâmpada ultrarresistente
Número de lâmpadas: 1
Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico
Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.
Com a Philips LongLife EcoVision, os motoristas não precisam se preocupar em trocar uma lâmpada de farol por, no mínimo, 100.000 km.
2.8
de 5
4
Críticas
CVA BR
14/03/2021
Brasil
Atende pelo que se espera.
A data real de compra não pôde ser realmente aplicada em minhas compras. Bem! Comprei o conjunto de lâmpadas, duas para faróis e duas lanternas, em 08/2013 e logo instalei em minha moto. A primeira, do conjunto, que instalei veio a queimar em 09/03/2021 e sempre me proporcionou uma boa visão noturna. Posso afirmar que o seu desempenho e durabilidade me surpreenderam. Troquei no mesmo dia em que queimou pelo "segundo jogo" do conjunto adquirido. Essa segunda, apenas a do farol, queimou em 13/03/2021, . Posso considerar que o tempo de compra até seu uso, não encontrei a "validade" na embalagem, tenha alguma relação de causa e efeito, pois a cidade onde moro atualmente tem a maioria de suas ruas em paralelepípedos e a trepidação é extrema e incômoda.
Prós
Melhora a visibilidade noturna.
Contras
Nada observado
Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light
Data de uso 2019-03-14
Esta avaliação foi feita para CrystalVision 12342CVSM 4,300 K, bright white light
Data de uso 2019-03-14
Zinhojogador1972
28/04/2017
Brasil
Comprador verificado
eficaz nas estradas
eu aconselho a compra deste produto pela eficaz nas BR
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para X-tremeVision 12258XV+S2 Better light output
29/04/2026
Brasil
Comprador verificado
Não Dura nada
Lampada não durou 6 meses e não consigo acionar a garantia.
Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos
Data de uso 2025-09-24
Esta avaliação foi feita para Ultinon Access HL LUM11972U2500X2 Lâmpada de faróis automotivos
Data de uso 2025-09-24