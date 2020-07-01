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  • Sinalização mais brilhante, condução mais elegante
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Ultinon LEDlâmpada automotiva de sinalização e luz interna

11961ULWX2

4.2
| (5) Críticas
Sinalização mais brilhante, condução mais elegante
Para uma condução mais elegante, utilize as lâmpadas de sinalização com cores intensas. As luzes internas e de posicionamento Philips Ultinon LED T10 com efeito de luz do dia de 6000 K são brilhantes e têm ótima aparência, para que você possa sinalizar com segurança e com estilo.
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Led durável de alta qualidade

Sinalização mais brilhante, condução mais elegante

  • LED-T10 [~W5W]

  • Número de lâmpadas: 2

  • 12 V, 0.6 W

  • Posição, interior

Atualize suas luzes, atualize seu estilo

O objetivo principal da iluminação externa é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a iluminação interna e externa por LEDs é uma maneira inteligente de investir o seu dinheiro. Atualizar sua iluminação externa com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para a luz de ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.

Sinalização mais brilhante para maior segurança

Sinalizar a sua intenção de movimentação do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização com luzes brilhantes garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Ultinon oferecem o desempenho que você precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.

Iluminação de LED resistente e de longa duração

Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar sempre trocando lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos dos faróis convencionais: quanto mais potente é a luz, menor é a sua vida útil. Com a mesma intensidade da luz, os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Ultinon têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração.

Especificações técnicas

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Críticas

Essas avaliações são gerenciadas pelo Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade do Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e por análise humana. Os detalhes podem ser encontrados em
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4.2

de 5

5

Críticas

4
2
1

01/07/2020

Brasil

Brasil

Excelente produto

Produto de excelente qualidade. Eu indicaria sim o produto, mais deveria ser um pouco mais acessível.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon LED 11961ULWX2 lâmpada automotiva de sinalização e luz interna

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12/04/2020

Brasil

Brasil

Muita qualidade

Escolhi essa nota por extrema qualidade e desempenho.

Prós

Qualidade inexplicável.

Contras

Até agora não vi nenhuma.

Sim, eu recomendo este produto

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28/08/2018

Brasil

Brasil

Excelente Produto

Produto de excelente qualidade. Utilizei para substituição do "pingo" e o visual ficou perfeito. As luzes são efetivamente brancas e o efeito é excelente.

Sim, eu recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Ultinon LED 11961ULWX2 lâmpada automotiva de sinalização e luz interna

Sim, eu recomendo este produto

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Avisos legais

  1. É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.

  2. A partir de janeiro de 2021 entra em vigor a resolução 667 do Contran, que proibe a troca da tecnologia original da lâmpada do veículo por outra tecnologia como o LED. O uso da lâmpada de LED continua permitido fora das vias públicas, como atividades off-road, autódromos, propriedades privadas, etc