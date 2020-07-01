11961ULWX2
LED-T10 [~W5W]
Número de lâmpadas: 2
12 V, 0.6 W
Posição, interior
O objetivo principal da iluminação externa é ajudá-lo a ver e ser visto, mas isso não significa que você não possa deixar tudo mais bonito enquanto faz isso. Se deseja modernizar seu estilo sem comprar um novo carro, substituir a iluminação interna e externa por LEDs é uma maneira inteligente de investir o seu dinheiro. Atualizar sua iluminação externa com um vermelho mais intenso para as luzes de freio, um laranja vibrante para as setas e um branco brilhante para a luz de ré. Seu carro é uma expressão da sua personalidade, então reafirme seu estilo com as luzes LED de sinalização exterior da Philips.
Sinalizar a sua intenção de movimentação do veículo é vital para a sua segurança. Para evitar colisões, as outras pessoas precisam saber o que você está fazendo. Uma sinalização com luzes brilhantes garante que você seja visto, o que aumenta a segurança. Quer esteja dando ré, manobrando ou parando, as luzes de sinalização de LED Philips Ultinon oferecem o desempenho que você precisa, dando aos outros motoristas um tempo extra crucial para reagir aos seus movimentos.
Você quer que as luzes do carro sejam brilhantes e elegantes. No entanto, você não quer ficar sempre trocando lâmpadas com defeito. Este é um dos principais pontos fracos dos faróis convencionais: quanto mais potente é a luz, menor é a sua vida útil. Com a mesma intensidade da luz, os LEDs duram muito mais. E as luzes de LED Philips Ultinon têm uma resistência adicional ao calor e à vibração, o que as tornam a escolha perfeita para um desempenho de longa duração.
4.2
de 5
5
Críticas
Maikeallef
01/07/2020
Brasil
Excelente produto
Produto de excelente qualidade. Eu indicaria sim o produto, mais deveria ser um pouco mais acessível.
Sim, eu recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Ultinon LED 11961ULWX2 lâmpada automotiva de sinalização e luz interna
Sim, eu recomendo este produto
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Lucas F14
12/04/2020
Brasil
Muita qualidade
Escolhi essa nota por extrema qualidade e desempenho.
Prós
Qualidade inexplicável.
Contras
Até agora não vi nenhuma.
Sim, eu recomendo este produto
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Gmoreno
28/08/2018
Brasil
Excelente Produto
Produto de excelente qualidade. Utilizei para substituição do "pingo" e o visual ficou perfeito. As luzes são efetivamente brancas e o efeito é excelente.
Sim, eu recomendo este produto
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Sim, eu recomendo este produto
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É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes retrofit de LED esteja em conformidade com os requisitos legais locais aplicáveis.
A partir de janeiro de 2021 entra em vigor a resolução 667 do Contran, que proibe a troca da tecnologia original da lâmpada do veículo por outra tecnologia como o LED. O uso da lâmpada de LED continua permitido fora das vias públicas, como atividades off-road, autódromos, propriedades privadas, etc