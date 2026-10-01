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        Descontinuado

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Cada foto tem uma história

        Tela maior para um maior conforto visual! Exiba suas fotos digitais com alta definição de pixels e cores digitais perfeitas com o Philips PhotoFrame 10FF2CMW - agora com duas molduras assinadas por designers para dar um toque diferente à sua decoração ou combinar com a estação do ano.

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        Cada foto tem uma história

        • LCD de 25,9 cm (10,2")

        • Exibição 23,9 cm (9,4")

        Molduras encaixáveis com design moderno que combinam com o seu humor e sua decoração

        As molduras têm design artístico e se encaixam facilmente no Photo Frame. Você pode mudá-las sempre que quiser para combinar com o seu humor e sua decoração.

        Opera com alimentação AC ou wireless, com bateria recarregável

        Você pode escolher se deseja usar o PhotoFrame com alimentação AC ou wireless, com bateria recarregável.

        Molduras facilmente intercambiáveis em mogno ou em alumínio escovado assinadas por designers

        As molduras em alumínio escovado e mogno se encaixam facilmente no Photo Frame. E você pode mudá-las sempre que quiser para combinar com o seu humor e com a sua decoração.

        Especificações técnicas

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