Descontinuado
10FF2CMW/00
Cada foto tem uma história
Tela maior para um maior conforto visual! Exiba suas fotos digitais com alta definição de pixels e cores digitais perfeitas com o Philips PhotoFrame 10FF2CMW - agora com duas molduras assinadas por designers para dar um toque diferente à sua decoração ou combinar com a estação do ano.
LCD de 25,9 cm (10,2")
Exibição 23,9 cm (9,4")
As molduras têm design artístico e se encaixam facilmente no Photo Frame. Você pode mudá-las sempre que quiser para combinar com o seu humor e sua decoração.
Você pode escolher se deseja usar o PhotoFrame com alimentação AC ou wireless, com bateria recarregável.
As molduras em alumínio escovado e mogno se encaixam facilmente no Photo Frame. E você pode mudá-las sempre que quiser para combinar com o seu humor e com a sua decoração.
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