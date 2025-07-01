Quando devo comprar um extrator de leite?

Recomendamos que você compre um extrator em uma data mais próxima à data do parto, de preferência após o nascimento da criança e quando já estiver amamentando.
Seu corpo passa por muitas mudanças durante a gravidez e o parto, e cada bebê tem hábitos de alimentação diferentes, por isso, é muito mais fácil entender suas necessidades de extração e escolher o modelo certo depois de seu bebê nascer.
Recomendamos começar a pesquisar cedo e saber mais sobre os diferentes tipos de extratores que oferecemos na Philips Avent em philips.com > Cuidados com a mãe e o bebê > Extratores de leite e cuidados.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01 , SCF391/11 , SCF393/11 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
É seguro usar peças descoloridas de produtos Philips Avent?
Como evitar que o leite vaze após a extração?
Como faço para usar o extrator de leite manual Philips Avent?
Como faço para montar o extrator de leite manual Philips Avent?
Posso usar meu extrator de leite Philips Avent com qualquer produto Avent?
Procurando mais alguma coisa?
Descubra todas as opções de suporte da Philips