Suporte da Philips Quando devo comprar um extrator de leite?

Recomendamos que você compre um extrator em uma data mais próxima à data do parto, de preferência após o nascimento da criança e quando já estiver amamentando.

Seu corpo passa por muitas mudanças durante a gravidez e o parto, e cada bebê tem hábitos de alimentação diferentes, por isso, é muito mais fácil entender suas necessidades de extração e escolher o modelo certo depois de seu bebê nascer.

Recomendamos começar a pesquisar cedo e saber mais sobre os diferentes tipos de extratores que oferecemos na Philips Avent em philips.com > Cuidados com a mãe e o bebê > Extratores de leite e cuidados.