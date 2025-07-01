Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?

Durante o processo de fabricação, a Philips acrescenta uma gota de graxa branca ao pino de metal giratório sob a unidade de corte de muitos aparadores, multiaparadores e aparadores de barba.
Essa graxa deve estar presente e serve para manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.
Observação:
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BT3617/15 , MG5950/15 , BT1230/14 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
