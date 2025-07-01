Suporte da Philips Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?

Durante o processo de fabricação, a Philips acrescenta uma gota de graxa branca ao pino de metal giratório sob a unidade de corte de muitos aparadores, multiaparadores e aparadores de barba.

Essa graxa deve estar presente e serve para manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.



Observação:

Para garantir o desempenho ideal do produto, não remova essa graxa.

Não há necessidade de adicionar nenhuma outra lubrificação ao pino.

A graxa é resistente à limpeza rotineira do produto.