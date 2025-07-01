ProdutosSuporte

Um estilo de vida saudável começa aqui. Cadastre-se e receba ofertas exclusivas.

Página inicial de suporte

Suporte da Philips

Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?

Durante o processo de fabricação, a Philips acrescenta uma gota de graxa branca ao pino de metal giratório sob a unidade de corte de muitos aparadores, multiaparadores e aparadores de barba.

Essa graxa deve estar presente e serve para manter o pino lubrificado durante a vida útil do produto.

Observação:

  • Para garantir o desempenho ideal do produto, não remova essa graxa.
  • Não há necessidade de adicionar nenhuma outra lubrificação ao pino.
  • A graxa é resistente à limpeza rotineira do produto.

Por que há graxa branca dentro do barbeador/aparador Philips?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BT3617/15 , MG5950/15 , BT1230/14 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas frequentes

Entrar em contato com a Philips

Temos o prazer de ajudar

Procurando mais alguma coisa?

Descubra todas as opções de suporte da Philips

Página inicial de suporte