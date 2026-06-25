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Suporte da Philips

Como removo as impurezas do vaporizador para roupas/da solução multifunção Philips?

Leia o artigo abaixo para encontrar o modelo do seu vaporizador para roupas/da sua solução multifunção Philips e siga a rotina de remoção de impurezas correta.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: AIS6020/70 , AIS6020/72 , STH7020/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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