Como removo as impurezas do vaporizador para roupas/da solução multifunção Philips?

Leia o artigo abaixo para encontrar o modelo do seu vaporizador para roupas/da sua solução multifunção Philips e siga a rotina de remoção de impurezas correta.
Vaporizador portátil:
Para encontrar o modelo do seu vaporizador portátil Philips e seguir a rotina de remoção de impurezas correta abaixo, consulte o Manual do usuário ou o número do modelo sob o reservatório de água, na parte traseira da alça ou sob a cabeça do vaporizador (consulte as imagens A e B). Exemplos de números de modelo são: STH7030/10, GC801/10.
Base do vaporizador:
Para encontrar o modelo do seu aparelho vaporizador Philips e seguir a rotina de remoção de impurezas abaixo, consulte o Manual do usuário ou o número do modelo na base do aparelho vaporizador (consulte a imagem C). Exemplos de números de modelo são: STE3170/80, GC482/27.
Com o tempo, seu aparelho pode acumular impurezas. Quanto mais dura a água em sua área, mais rapidamente as impurezas se desenvolvem e solidificam. A remoção de impurezas do ferro a vapor Philips a cada 1-2 meses pode evitar manchas escuras, água escura e vazamento. A limpeza regular mantém a saída de vapor ao máximo e prolonga a vida útil do aparelho.
As informações abaixo se aplicam apenas a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).
Observação: Seu vaporizador para roupas deve ter as impurezas esvaziadas aproximadamente uma vez por mês, ou com mais frequência se a água na sua região for muito dura.
As informações abaixo se aplicam apenas a: 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Observação: Com o uso regular, seu vaporizador para roupas deve ter as impurezas esvaziadas aproximadamente uma vez por mês, ou com mais frequência se a água na sua região for muito dura.
As informações abaixo se aplicam apenas a: Multifunção série 8600 (AIS8540) | Multifunção série 8000 (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2 em 1 (GC617, GC618).
Devido ao design patenteado do motor Philips, não é necessário remover as impurezas do aparelho. O calcário será automaticamente sedimentado e depositado internamente na base do aparelho. Projetamos especificamente esse espaço para armazenar a balança, de modo que nenhuma ação adicional seja necessária.
Você pode usar o vaporizador o quanto quiser, usando água comum da torneira ou água destilada/desmineralizada se viver em uma área com água dura (você pode usar 50% de água desmineralizada misturada com água da torneira também).
As informações abaixo se aplicam apenas a: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
As informações abaixo se aplicam apenas a: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x e GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x) e 3000 Series (STE31xx).
As informações abaixo se aplicam apenas a: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Observação: Com o uso regular, é necessário remover as impurezas do seu vaporizador para roupas a cada 2 semanas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: AIS6020/70 , AIS6020/72 , STH7020/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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