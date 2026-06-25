Como removo as impurezas do vaporizador para roupas/da solução multifunção Philips?

As informações abaixo se aplicam apenas a: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).



Observação: Seu vaporizador para roupas deve ter as impurezas esvaziadas aproximadamente uma vez por mês, ou com mais frequência se a água na sua região for muito dura.

Desconecte da tomada e deixe esfriar completamente (pelo menos 1 hora). Remova a tampa marcada como "De-Calc". Segure sobre a pia, remova a sobretampa de borracha e agite suavemente para esvaziar a água e as impurezas. Coloque a sobretampa e a tampa novamente. Repita este processo uma vez por mês ou mais, se necessário.

Importante: Não coloque água perfumada, vinagre, agentes removedores de impurezas ou outros produtos químicos no vaporizador para roupas.