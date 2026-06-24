Como faço para usar o extrator de leite manual Philips Avent?
Se não tiver certeza de como usar o extrator de leite manual Philips Avent, consulte nossas instruções abaixo.
Desmonte, limpe e desinfete todas as peças antes de usar o extrator de leite pela primeira vez e após cada uso.
Nota: Sempre use o extrator de leite com a almofada.
Lave bem as mãos com água e sabão e certifique-se de que o seio está limpo.
Pressione o corpo do extrator montado contra o seio. Certifique-se de que o mamilo esteja centralizado para que a almofada crie uma vedação hermética.
Comece a pressionar suavemente a alça até sentir a sucção no seio (veja a imagem abaixo). Em seguida, deixe a alça retornar à sua posição de descanso. Repita esta etapa rapidamente cinco ou seis vezespara iniciar o reflexo de "descida".
Nota: Não é necessário pressionar a alça totalmente para baixo. Pressione-o para baixo até que fique confortável para você. O leite logo começará a fluir, mesmo que não esteja usando toda a sucção que o extrator pode gerar.
Quando o leite começar a fluir, adote um ritmo mais lento pressionando a alça e mantendo-a pressionada por um momento antes de deixá-la retornar à sua posição de descanso. Continue com esse ritmo enquanto o leite estiver fluindo. Se a sua mão ficar cansada, tente usar a outra mão ou extrair leite do outro seio.
Nota: Não se preocupe se o leite não fluir imediatamente. Relaxe e continue bombeando. Algumas vezes, pode reposicionar o extrator de leite no seio para ajudar a estimular o fluxo de leite.
Continue extraindo até sentir que o seio está vazio.
Quando terminar de extrair o leite, retire cuidadosamente o extrator do peito e desenrosque a mamadeira. Limpe as outras peças usadas do extrator de leite.
Se você ainda estiver tendo problemas para usar o extrator de leite manual Philips Avent, entre em contato conosco para obter assistência.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:SCF430/01 , SCF430/15 , SCF417/11 .