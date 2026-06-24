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Suporte da Philips

Como faço para usar o extrator de leite manual Philips Avent?

Se não tiver certeza de como usar o extrator de leite manual Philips Avent, consulte nossas instruções abaixo.

Desmonte, limpe e desinfete todas as peças antes de usar o extrator de leite pela primeira vez e após cada uso.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01 , SCF430/15 , SCF417/11 .

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