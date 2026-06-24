Suporte da Philips Como faço para usar o extrator de leite manual Philips Avent?

Se não tiver certeza de como usar o extrator de leite manual Philips Avent, consulte nossas instruções abaixo.



Desmonte, limpe e desinfete todas as peças antes de usar o extrator de leite pela primeira vez e após cada uso.

Instruções de uso do extrator de leite manual Philips Avent Nota: Sempre use o extrator de leite com a almofada. Lave bem as mãos com água e sabão e certifique-se de que o seio está limpo. Pressione o corpo do extrator montado contra o seio. Certifique-se de que o mamilo esteja centralizado para que a almofada crie uma vedação hermética. Comece a pressionar suavemente a alça até sentir a sucção no seio (veja a imagem abaixo). Em seguida, deixe a alça retornar à sua posição de descanso. Repita esta etapa rapidamente cinco ou seis vezes para iniciar o reflexo de "descida". Pressione a alça levemente para baixo. Nota: Não é necessário pressionar a alça totalmente para baixo. Pressione-o para baixo até que fique confortável para você. O leite logo começará a fluir, mesmo que não esteja usando toda a sucção que o extrator pode gerar. Quando o leite começar a fluir, adote um ritmo mais lento pressionando a alça e mantendo-a pressionada por um momento antes de deixá-la retornar à sua posição de descanso. Continue com esse ritmo enquanto o leite estiver fluindo. Se a sua mão ficar cansada, tente usar a outra mão ou extrair leite do outro seio. Meu leite não está fluindo. Nota: Não se preocupe se o leite não fluir imediatamente. Relaxe e continue bombeando. Algumas vezes, pode reposicionar o extrator de leite no seio para ajudar a estimular o fluxo de leite. Continue extraindo até sentir que o seio está vazio. Quando terminar de extrair o leite, retire cuidadosamente o extrator do peito e desenrosque a mamadeira. Limpe as outras peças usadas do extrator de leite. Se você ainda estiver tendo problemas para usar o extrator de leite manual Philips Avent, entre em contato conosco para obter assistência.