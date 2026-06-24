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Como faço para montar o extrator de leite manual Philips Avent?

Este artigo é referente aos extratores de leite Philips Avent mostrados abaixo. 
 
Para montar o extrator de leite manual Philips Avent, siga as etapas fornecidas.

Nota: Certifique-se de ter limpado e desinfetado as partes do extrator de leite que entram em contato com o leite antes de usá-lo.

Como faço para montar o extrator de leite manual Philips Avent?

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF430/01 , SCF430/15 , SCF417/11 .

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