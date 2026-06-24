Suporte da Philips Como faço para montar o extrator de leite manual Philips Avent?

Este artigo é referente aos extratores de leite Philips Avent mostrados abaixo.



Para montar o extrator de leite manual Philips Avent, siga as etapas fornecidas.



Nota: Certifique-se de ter limpado e desinfetado as partes do extrator de leite que entram em contato com o leite antes de usá-lo.

Montagem do extrator de leite manual Insira a válvula (branca) na parte inferior do corpo do extrator de leite. Empurre a válvula o máximo possível (Figura 1). Rosqueie o corpo do extrator no sentido horário na mamadeira até que fique bem encaixado (Figura 2). Insira o pino no diafragma de silicone. Certifique-se de que o pino é empurrado até a extremidade (Figura 3). Coloque o diafragma de silicone pela parte superior do corpo do extrator. Certifique-se de que encaixa firmemente em torno da borda, pressionando com os dedos para garantir uma vedação perfeita (Figura 4). Encaixe a alça no diafragma com o pino enganchando o orifício da alça na extremidade do pino. Pressione a alça no extrator até ouvir um clique. (Figura 5). Coloque a almofada no corpo do extrator e certifique-se de que o aro cobre a sua extensão. Empurre a parte interna da almofada para dentro do funil contra a linha indicada por uma seta e certifique-se de que as bordas da almofada estão vedadas corretamente em torno do corpo do extrator (Figura 6). Somente para o extrator de leite manual Essential SCF417: Pressione o meio das pétalas para remover o ar acumulado.