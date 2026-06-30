Como faço para cortar meu cabelo com um aparador da Philips?

1. Conecte o pente desejado no cabo do aparador. Se os acessórios não estiverem posicionados corretamente, o aparador poderá não funcionar nem oferecer os resultados desejados.



2. Defina o ajuste de comprimento desejado. Você pode fazer isso girando a roda de ajuste de comprimento ou conectando o pente de encaixe correto. Comece a aparar com um ajuste de comprimento grande para se familiarizar com o aparelho e vá reduzindo o ajuste gradualmente, até atingir o comprimento desejado.



3. Ligue o dispositivo.



4. Mova o aparelho com suavidade e firmeza, com uma leve pressão na direção contrária ao crescimento dos pelos. Para obter um resultado uniforme, certifique-se de que a parte plana do pente esteja sempre em contato com a sua pele.



5. Não pressione o aparador com muita força contra o couro cabeludo ou a pele. Você pode alterar acidentalmente as configurações, o que pode resultar em um acabamento irregular.



Use o aparador sem o pente para aparar os pelos próximos à pele (aproximadamente 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e as costeletas segurando-o em um ângulo de 90 graus. Mova o aparador na direção contrária ao crescimento dos pelos em movimentos bem controlados. Para remover os pelos mais difíceis, tente mover o barbeador em diferentes direções. Tenha cuidado ao aparar sem o pente para aparar, pois a unidade de corte remove todos os pelos que toca.



6. O cabelo pode se acumular na câmara coletora de pelos e no pente para aparar. Chacoalhe o cabelo regularmente entre os movimentos. Depois de terminar, desligue e limpe o aparelho, os pentes para aparar e a câmara coletora de pelos. Limpe o aparelho após cada uso. .