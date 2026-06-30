Como faço para cortar meu cabelo com um aparador da Philips?
Os aparadores da Philips são ideais para cortar o seu próprio cabelo ou de um amigo ou familiar. Neste artigo, fornecemos detalhes sobre como cortar seu próprio cabelo, bem como algumas dicas práticas.
Nota: alguns multiaparadores da Philips incluem acessórios para cortar cabelos. As informações neste artigo também são relevantes para os multiaparadores, mas pode ser necessário ajustar as instruções conforme o dispositivo.
Antes de cortar o cabelo, certifique-se de ter todo o equipamento certo. Você precisará de um aparador ou de um multiaparador da Philips com acessórios de aparador, um espelho e uma capa ou toalha para cobrir o pescoço e os ombros durante o aparar.
Cabelos molhados são mais difíceis de aparar, pois tendem a grudar na pele e o dispositivo pode "perdê-los". Portanto, recomendamos cortar seu cabelo quando ele estiver completamente seco.
Penteie o cabelo na direção do crescimento natural.
Se você estiver cortando o cabelo de outra pessoa, certifique-se de que a cabeça dela esteja no mesmo nível do seu peito. Isso garante que todas as partes da cabeça fiquem claramente visíveis e sejam de fácil alcance.
Nota: os aparadores de barba são projetados para aparar apenas os pelos da barba. Não recomendamos usá-lo em outras áreas do corpo, como a cabeça. Isso porque você não obterá os resultados desejados e ainda pode causar danos à pele.
1. Conecte o pente desejado no cabo do aparador. Se os acessórios não estiverem posicionados corretamente, o aparador poderá não funcionar nem oferecer os resultados desejados.
2. Defina o ajuste de comprimento desejado. Você pode fazer isso girando a roda de ajuste de comprimento ou conectando o pente de encaixe correto. Comece a aparar com um ajuste de comprimento grande para se familiarizar com o aparelho e vá reduzindo o ajuste gradualmente, até atingir o comprimento desejado.
3. Ligue o dispositivo.
4. Mova o aparelho com suavidade e firmeza, com uma leve pressão na direção contrária ao crescimento dos pelos. Para obter um resultado uniforme, certifique-se de que a parte plana do pente esteja sempre em contato com a sua pele.
5. Não pressione o aparador com muita força contra o couro cabeludo ou a pele. Você pode alterar acidentalmente as configurações, o que pode resultar em um acabamento irregular.
Use o aparador sem o pente para aparar os pelos próximos à pele (aproximadamente 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e as costeletas segurando-o em um ângulo de 90 graus. Mova o aparador na direção contrária ao crescimento dos pelos em movimentos bem controlados. Para remover os pelos mais difíceis, tente mover o barbeador em diferentes direções. Tenha cuidado ao aparar sem o pente para aparar, pois a unidade de corte remove todos os pelos que toca.
6. O cabelo pode se acumular na câmara coletora de pelos e no pente para aparar. Chacoalhe o cabelo regularmente entre os movimentos. Depois de terminar, desligue e limpe o aparelho, os pentes para aparar e a câmara coletora de pelos. Limpe o aparelho após cada uso. .
A Philips tem aparadores especiais projetados para crianças. Ao usá-los, siga as mesmas instruções de um aparador para adultos, mas tenha uns cuidados a mais.
Para garantir a máxima segurança, recomendamos que você sempre use o aparador infantil com um pente.
Depois de limpar o aparador, aplique também uma gota de óleo nos dentes de corte.
Confira nosso vídeo tutorial sobre como fazer um corte de cabelo raspado em casa usando os aparadores Philips.
Confira nosso vídeo tutorial sobre como fazer um corte de cabelo militar em casa usando os aparadores Philips.
A unidade de corte é o principal componente do aparador da Philips. Ela tem bordas curtas e afiadas para oferecer um acabamento rápido e limpo.
Use o aparador sem o pente para aparar pelos próximos à pele (até aproximadamente 0,5 mm de comprimento) ou contorne a linha do pescoço ou as costeletas segurando-o em um ângulo de 90 graus em relação à pele.
Ao aparar sem o pente encaixado, recomendamos que você:
Tenha cuidado com as bordas dos dentes de corte.
Observe que a unidade de corte removerá todos os pelos em que tocar.
Mova o aparador na direção contrária ao crescimento dos pelos com movimentos bem controlados e pressão suave aplicada.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG3917/15 , MG3927/15 , MG3931/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›