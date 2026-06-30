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Suporte da Philips

Como faço para cortar meu cabelo com um aparador da Philips?

Os aparadores da Philips são ideais para cortar o seu próprio cabelo ou de um amigo ou familiar. Neste artigo, fornecemos detalhes sobre como cortar seu próprio cabelo, bem como algumas dicas práticas.

Nota: alguns multiaparadores da Philips incluem acessórios para cortar cabelos. As informações neste artigo também são relevantes para os multiaparadores, mas pode ser necessário ajustar as instruções conforme o dispositivo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3917/15 , MG3927/15 , MG3931/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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