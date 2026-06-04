As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0825/01 , HX3411/04 , HX6321/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Quais dispositivos são compatíveis com meu aplicativo SonicPro for Kids?
Por que há espaço entre a cabeça e o cabo da SonicPro?
Como carrego a escova de dentes SonicPro?
Qual cabeça de escovação se encaixa na minha escova de dente Sonicare?
Como faço para registrar minha escova de dentes Sonicare?
Como faço para usar minha escova de dentes Sonicare?
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