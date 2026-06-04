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Suporte da Philips

Como faço para registrar minha escova de dentes Sonicare?

Ao registar uma escova de dentes Sonicare, é possível verificar se existem ofertas especiais para solicitar. Você pode registar a sua escova de dentes no site Philips.com ou no aplicativo Sonicare. Você só pode registrar sua escova de dentes pelo aplicativo quando tiver uma escova de dentes compatível com o aplicativo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: PC0825/01 , HX3411/04 , HX6321/02 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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