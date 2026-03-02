Suporte da Philips Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?

Consulte as orientações abaixo para saber o modelo ou número de série do seu barbeador, aparador de cabelo ou OneBlade Philips.



Você pode usar o número do modelo para registrar seu produto Philips ou encontrar informações específicas do produto. O número de série identifica quando a Philips produziu seu produto.



Dica: muitas vezes, há versões diferentes do mesmo modelo, com recursos ou acessórios adicionais incluídos em cada um. Você pode identificar sua versão usando os dois dígitos encontrados após a barra no final do número do modelo. Os dígitos adicionais não são impressos no próprio produto, mas você pode encontrá-los na embalagem ou no recibo de pagamento.



Parte traseira do dispositivo Para aparelhos de cuidados pessoais, como OneBlade, aparadores de barba e aparadores de pelo, você encontrará o modelo e os números de série localizados na parte traseira da alça. O número do modelo geralmente começa com duas letras seguidas por quatro números, por exemplo, QP2540.



O número de série, entretanto, está em um formato AASS (ano e semana).

Parte superior do dispositivo Alguns aparadores de cabelo e aparadores de barba têm o número do modelo localizado na parte superior do dispositivo, logo abaixo dos dentes de corte.



O número de série geralmente está localizado sob a unidade de corte. Tente remover cuidadosamente a parte superior do barbeador ou do aparador. O número de série deve estar visível no formato AASS (ano e semana). No interior da alça Para produtos que usam baterias AA substituíveis, o modelo e o número de série estão localizados dentro do compartimento da bateria.



Abra o compartimento usando as instruções fornecidas no manual do usuário. O modelo e o número de série estarão visíveis dentro do compartimento.