Onde posso localizar o modelo ou o número de série do meu barbeador ou aparador Philips?
Consulte as orientações abaixo para saber o modelo ou número de série do seu barbeador, aparador de cabelo ou OneBlade Philips.
Você pode usar o número do modelo para registrar seu produto Philips ou encontrar informações específicas do produto. O número de série identifica quando a Philips produziu seu produto.
Dica: muitas vezes, há versões diferentes do mesmo modelo, com recursos ou acessórios adicionais incluídos em cada um. Você pode identificar sua versão usando os dois dígitos encontrados após a barra no final do número do modelo. Os dígitos adicionais não são impressos no próprio produto, mas você pode encontrá-los na embalagem ou no recibo de pagamento.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG3917/15 , BT3617/15 , MG3927/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›