Suporte da Philips Em quais países o aplicativo Sonicare está disponível?

A Sonicare e a Sonicare for Kids estão disponíveis para Android e iOS. A lista abaixo mostra se o aplicativo está disponível em seu país.

O aplicativo Sonicare For Kids está disponível na Bielorrússia. Não está disponível nos seguintes países: Grécia, Kuwait, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Cazaquistão, Israel, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

América do Norte Europa Oriente Médio Ásia-Pacífico África Canadá Áustria Kuwait Austrália África do Sul Estados Unidos Bélgica Arábia Saudita China México Bulgária Emirados Árabes Unidos Japão Croácia Malásia República Tcheca Nova Zelândia Dinamarca Cingapura Estônia Coreia do Sul Finlândia Tailândia França Alemanha Grécia Hungria Irlanda Itália Letônia Lituânia Luxemburgo Holanda Noruega Polônia Portugal Romênia Rússia Sérvia Eslováquia Eslovênia Espanha Suécia Suíça Ucrânia Reino Unido

Cazaquistão

Israel

Turquia

