Em quais países o aplicativo Sonicare está disponível?

A Sonicare e a Sonicare for Kids estão disponíveis para Android e iOS. A lista abaixo mostra se o aplicativo está disponível em seu país.
O aplicativo Sonicare For Kids está disponível na Bielorrússia. Não está disponível nos seguintes países: Grécia, Kuwait, Portugal, Arábia Saudita, Sérvia, Cazaquistão, Israel, Turquia e Emirados Árabes Unidos.
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América do Norte
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Europa
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Oriente Médio
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Ásia-Pacífico
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África
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Canadá
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Áustria
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Kuwait
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Austrália
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Estados Unidos
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Bélgica
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Arábia Saudita
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China
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México
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Bulgária
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Emirados Árabes Unidos
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Japão
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Croácia
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Malásia
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República Tcheca
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Nova Zelândia
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Dinamarca
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|Cingapura
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Estônia
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Coreia do Sul
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Finlândia
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|Tailândia
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França
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Alemanha
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Grécia
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Hungria
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Irlanda
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Itália
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Letônia
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Lituânia
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Luxemburgo
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Holanda
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Noruega
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Polônia
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Portugal
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Romênia
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Rússia
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Sérvia
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Eslováquia
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Eslovênia
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Espanha
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Suécia
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Suíça
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Ucrânia
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|Reino Unido
|Cazaquistão
|Israel
|Turquia
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: HX6321/02 , HX3411/04 , HX6581/21 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
Que telefones são compatíveis c/ app Philips Sonicare?
Em quais países o aplicativo Sonicare está disponível?
O que as luzes de status da bateria indicam na minha escova de dentes Sonicare?
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